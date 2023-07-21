【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬

▲ 啟德啟悅苑。（湯致遠攝）

居屋2023將於7月底接受申請，今年樓王位於啟德啟悅苑，最大的475呎單位售494萬元，呎價1.04萬。

啟悅苑共有2,046伙，實用面積介乎278平方呎至475平方呎，未見過去的「納米盤」。其中278呎至287呎的單位佔651伙（32%）、375呎至393呎的單位佔899伙（44%）、459呎至475呎的單位佔496伙（24%）。

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售價方面，項目售價介乎223萬元至494萬元。如綠表申請人承造95%按揭，「樓王」首期24.7萬元。

啟悅苑勝在交通方便，是今期居屋唯一鐵路盤，鄰近港鐵宋皇臺站。另外，啟悅苑位處34校網，可報讀聖羅撒學校、協恩中學附屬小學和陳瑞祺（喇沙）小學等。

然而，啟悅苑有多個建築項目進行中，相信住戶初期要面對沙塵滾滾的環境和噪音影響；鄰近工程竣工後，景觀亦有機會受影響。

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記者：陳梓蔚