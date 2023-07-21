  • 30°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 22:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬

社會 22:15 2023/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

啟德啟悅苑。（湯致遠攝）

居屋2023將於7月底接受申請，今年樓王位於啟德啟悅苑，最大的475呎單位售494萬元，呎價1.04萬。

啟悅苑共有2,046伙，實用面積介乎278平方呎至475平方呎，未見過去的「納米盤」。其中278呎至287呎的單位佔651伙（32%）、375呎至393呎的單位佔899伙（44%）、459呎至475呎的單位佔496伙（24%）。

點擊圖片放大
+4
+3

售價方面，項目售價介乎223萬元至494萬元。如綠表申請人承造95%按揭，「樓王」首期24.7萬元。

啟悅苑勝在交通方便，是今期居屋唯一鐵路盤，鄰近港鐵宋皇臺站。另外，啟悅苑位處34校網，可報讀聖羅撒學校、協恩中學附屬小學和陳瑞祺（喇沙）小學等。

然而，啟悅苑有多個建築項目進行中，相信住戶初期要面對沙塵滾滾的環境和噪音影響；鄰近工程竣工後，景觀亦有機會受影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳梓蔚

相關文章

【幸福設計】新公營房屋逐步融入幸福設計　馬鞍山錦駿苑33伙貨尾或下期居屋再售
16:16 2023/06/19
【幸福設計】新公營房屋逐步融入幸福設計　馬鞍山錦駿苑33伙貨尾或下期居屋再售
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
12:49 2023/06/22
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
【居屋2023】62折居屋及白居二7月31日申請　今年第四季攪珠
16:27 2023/07/20
【居屋2023】62折居屋及白居二7月31日申請　今年第四季攪珠

你可能感興趣

【幸福設計】新公營房屋逐步融入幸福設計　馬鞍山錦駿苑33伙貨尾或下期居屋再售
16:16 2023/06/19
【幸福設計】新公營房屋逐步融入幸福設計　馬鞍山錦駿苑33伙貨尾或下期居屋再售
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
12:49 2023/06/22
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
【居屋2023】62折居屋及白居二7月31日申請　今年第四季攪珠
16:27 2023/07/20
【居屋2023】62折居屋及白居二7月31日申請　今年第四季攪珠
34校網 居屋 啟德 聖羅撒學校 協恩中學 中學 鐵路 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
今日 11:40
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
今日 11:29
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
今日 09:00
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標