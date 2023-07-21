【好書推介】史立德新書寄語年輕人把握機遇　預告年底卸任廠商會會長

▲ 史立德伉儷合照（中間及右）。

香港城市大學出版社在今年書展推出「城傳」系列叢書，專訪了多位與香港城市大學甚有淵源的卓越人士，其中專訪華彩集團有限公司主席兼創辦人、中華廠商聯合會會長史立德，他指現今年輕人缺乏奮鬥方向，長輩可以藉分享自身故事激勵及借鏡。

城傳系列《不一樣的印記》一書記錄史立德如何建立龐大的印刷王國，以及積極推動香港工業、教育發展的心路歷程。他出席新書發布會時形容，能夠出書與人分享自己的故事是一種福氣。

他憶述，當年讀書機會匱乏，邊工作邊進修下於城大學完成EMBA學位。他分享道， 工作雖然可以獲取經驗，但重返校園令自己學會做人做事更加有條理，一班同學聚首一堂只求學習，不為利益，那種自由氣氛令人懷念。他寄語年輕人，力不到不為財，世上沒有不勞而獲的午餐，做人做事一定要認真。現在本地、國內都有很多發展機遇，年輕人也應該及早把握。

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史立德自2020年起擔任香港中華廠商聯合會會長一職，他表示在數碼年代，宣傳要立體化，除了文字宣傳，他也參與拍攝《友「德」傾》節目，走訪各界翹楚，從不同角度介紹香港成功的一面，務求世界各地的觀眾，可以隨時隨地接收香港的最新資訊。

他續指，文化產業與工業息息相關，如電影周邊商品可以衍生許多生意。香港作為一個 細小的經濟體，雖然受環球經濟影響大，但也比其他經濟體復甦得要快，透過大型的國際活動，吸引海外人士來港，可以激活內部消費。同時，這也是「說好香港故事」的最佳方法，藉海外人士分享他們的所見所聞，宣傳香港。

史立德將於年底卸任廠商會會長一職，他表示不尋求連任，希望在工作成功的時候交捧 ，讓下一代繼續發展，自己則可以享受人生。

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