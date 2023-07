美國殿堂級歌手Tony Bennett逝世享年96歲　一生奪過20個格林美獎項

▲ Tony Bennett

美國殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett在香港時間昨晚(7月21日)在紐約市逝世,享年96歲。據《衛報》報道,公關人員7月21日證實這死訊,但未透露死因。

Tony Bennett在1926年8月於美國紐約出生,1952年推出首張專輯,在長達70年的音樂生涯,奪過20個格林美獎項(Grammy Awards),包括終生成就獎,他也憑藉在電視節目上的音樂演出,贏過2座艾美獎(Emmy Awards)。

▲ Tony Bennett曾接受Uncle Ray(左)訪問。

患認知障礙症

他生前的名曲包括《I Left My Heart In San Francisco》、《Because of You》等,並在2014年與樂壇天后Lady Gaga合作推出Jazz專輯《Cheek To Cheek》。

兩人翌年一同登上第57屆格林美頒獎典禮舞台,既任表演嘉賓並獲「最佳傳統流行演唱專輯」。

Tony Bennett在85歲高齡仍奪銷量排行榜冠軍,可惜在2016年被診斷患認知障礙症,而他仍持續演唱及灌錄唱片,至2021年才公開患病消息。

之後,他逐步淡出樂壇,同年與Lady Gaga合作第二張專輯《Love For Sale》,成其遺作。

▲ Tony Bennett與Lady Gaga。