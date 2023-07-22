  • 30°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國殿堂級歌手Tony Bennett逝世享年96歲　一生奪過20個格林美獎項

娛樂 10:18 2023/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

Tony Bennett

美國殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett在香港時間昨晚（7月21日）在紐約市逝世，享年96歲。據《衛報》報道，公關人員7月21日證實這死訊，但未透露死因。

Tony Bennett在1926年8月於美國紐約出生，1952年推出首張專輯，在長達70年的音樂生涯，奪過20個格林美獎項（Grammy Awards），包括終生成就獎，他也憑藉在電視節目上的音樂演出，贏過2座艾美獎（Emmy Awards）。

Tony Bennett曾接受Uncle Ray（左）訪問。

患認知障礙症

他生前的名曲包括《I Left My Heart In San Francisco》、《Because of You》等，並在2014年與樂壇天后Lady Gaga合作推出Jazz專輯《Cheek To Cheek》。

兩人翌年一同登上第57屆格林美頒獎典禮舞台，既任表演嘉賓並獲「最佳傳統流行演唱專輯」。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

Tony Bennett在85歲高齡仍奪銷量排行榜冠軍，可惜在2016年被診斷患認知障礙症，而他仍持續演唱及灌錄唱片，至2021年才公開患病消息。

之後，他逐步淡出樂壇，同年與Lady Gaga合作第二張專輯《Love For Sale》，成其遺作。

Tony Bennett與Lady Gaga。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲
20:57 2023/04/02
日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲
【樂壇教父】著名唱片騎師Uncle Ray逝世　享年98歲
10:02 2023/01/14
【樂壇教父】著名唱片騎師Uncle Ray逝世　享年98歲
【樂壇教父】Uncle Ray家屬質疑伊院強插尿喉疏忽照顧　院方就溝通不足引起的不快再次致歉
19:07 2023/04/24
【樂壇教父】Uncle Ray家屬質疑伊院強插尿喉疏忽照顧　院方就溝通不足引起的不快再次致歉
【壯志凌雲2】樂壇天后Lady Gaga唱主題曲《Hold My Hand》　明早網上直播世界首映禮【內附連結】
18:05 2022/05/04
【壯志凌雲2】樂壇天后Lady Gaga唱主題曲《Hold My Hand》　明早網上直播世界首映禮【內附連結】

你可能感興趣

日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲
20:57 2023/04/02
日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲
【樂壇教父】著名唱片騎師Uncle Ray逝世　享年98歲
10:02 2023/01/14
【樂壇教父】著名唱片騎師Uncle Ray逝世　享年98歲
【樂壇教父】Uncle Ray家屬質疑伊院強插尿喉疏忽照顧　院方就溝通不足引起的不快再次致歉
19:07 2023/04/24
【樂壇教父】Uncle Ray家屬質疑伊院強插尿喉疏忽照顧　院方就溝通不足引起的不快再次致歉
網絡熱話 歌手

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
11:40 2023/07/21
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
11:29 2023/07/21
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標