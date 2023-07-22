  • 30°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 11:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺棄案】12歲雙非男童遭遺棄廣華急症室　警方急欲會晤其親人

社會 10:27 2023/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

圖為男童陳泓儒。（政府新聞網圖片）

警方昨日（21日）中午約12時40分接獲報案，指1名男童被親人遺棄於油麻地，遭發現在廣華醫院急症室內徘徊。警方急欲與男童親人會面。
　　 
該名男童為陳泓儒，現年12歲，1點45米高，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮，被發現時戴黑色眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋，並沒有表面傷痕。案件現交由油尖警區人員跟進調查。

據報，男童為「雙非」港人，擁有香港身分證，其父母為內地人，在港並無住所；他身體及精神上均無礙，現已被送往兒童機構暫託。

警方呼籲男童親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電36619515與油尖警區人員聯絡，或電郵至ymtdiv-rr@police.gov.hk。

TOPick診症室
【TOPick診症室】指甲腫脹有黑線恐是癌症警號　醫生拆解指甲健康密碼

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷
　　 
　　

相關文章

【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬
22:15 2023/07/21
【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬
【好書推介】史立德新書寄語年輕人把握機遇　預告年底卸任廠商會會長
22:55 2023/07/21
【好書推介】史立德新書寄語年輕人把握機遇　預告年底卸任廠商會會長
【突發意外】50歲女子尖沙咀碼頭墮海　昏迷送院搶救
今日 10:05
【突發意外】50歲女子尖沙咀碼頭墮海　昏迷送院搶救

你可能感興趣

【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬
22:15 2023/07/21
【居屋2023】今期樓王位於啟德啟悅苑　475呎單位首期最平25萬
【好書推介】史立德新書寄語年輕人把握機遇　預告年底卸任廠商會會長
22:55 2023/07/21
【好書推介】史立德新書寄語年輕人把握機遇　預告年底卸任廠商會會長
【突發意外】50歲女子尖沙咀碼頭墮海　昏迷送院搶救
今日 10:05
【突發意外】50歲女子尖沙咀碼頭墮海　昏迷送院搶救
香港 兒童健康 公立醫院 廣華醫院 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
11:40 2023/07/21
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
11:29 2023/07/21
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標