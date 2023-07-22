【遺棄案】12歲雙非男童遭遺棄廣華急症室　警方急欲會晤其親人

▲ 圖為男童陳泓儒。（政府新聞網圖片）

警方昨日（21日）中午約12時40分接獲報案，指1名男童被親人遺棄於油麻地，遭發現在廣華醫院急症室內徘徊。警方急欲與男童親人會面。



該名男童為陳泓儒，現年12歲，1點45米高，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮，被發現時戴黑色眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋，並沒有表面傷痕。案件現交由油尖警區人員跟進調查。

據報，男童為「雙非」港人，擁有香港身分證，其父母為內地人，在港並無住所；他身體及精神上均無礙，現已被送往兒童機構暫託。

警方呼籲男童親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡，或致電36619515與油尖警區人員聯絡，或電郵至ymtdiv-rr@police.gov.hk。

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記者：梁凱婷



