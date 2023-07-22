【張氏一家】張致恒被爆無返工一段時間　Steven行書展：同個仔睇圖書

▲ 張致恒（Steven）被爆無返工一段時間！

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯一向是網民討論對象，二人因N次鬧離婚而被稱「離婚KOL」。

被老婆斥「又廢又懶」的Steven近日改過自新，到小食店打工之餘，更在社交平台護妻，似乎一洗頹氣！

Steven近日更被拍下帶著3名兒子行書展的相片，盡現慈父的一面，至於工作方面，Steven也有新轉變？

【張氏一家】張致恒護妻不排除法律起訴 網民狙擊Steven：有錢請律師？

Steven勤力工作？

TOPick早前收到消息指Steven近日在天水圍一間小食店打工，他戴上眼鏡﹑口罩及Cap帽刻意遮樣。Steven都相當落力做足本份，好好招呼客人。

近日，有傳媒走訪該小食店時，替工的女員工指Steven一星期工作4天、每次工作10小時，但未知他下一次上班的時間。

旁邊店舖的員工就指Steven工作勤快、沒有偷懶，更大爆Steven現計只工作約10天，更有近一星期未有到小食店上班。

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閒日「一拖三」行書展

在7月20日，Steven在IG限時動態分享行書展的短片，4歲大仔天寶與3歲二仔天牧一同坐在BB車上看兒童書籍，Steven更寫道：「細個自己去動漫，大個同個仔睇圖書。」

有網民捕獲Steven一家五口行書展，從相中所見，正在懷第4胎的雯雯負責挑選圖書，Steven則「一拖三」未需太太操勞，他孭着1歲細仔天朗，又手推BB車，一臉慈父的模樣。

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