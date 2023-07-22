  • 32°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 12:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【張氏一家】張致恒被爆無返工一段時間　Steven行書展：同個仔睇圖書

娛樂 11:05 2023/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張致恒（Steven）被爆無返工一段時間！

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯一向是網民討論對象，二人因N次鬧離婚而被稱「離婚KOL」。

被老婆斥「又廢又懶」的Steven近日改過自新，到小食店打工之餘，更在社交平台護妻，似乎一洗頹氣！

Steven近日更被拍下帶著3名兒子行書展的相片，盡現慈父的一面，至於工作方面，Steven也有新轉變？

【張氏一家】張致恒護妻不排除法律起訴　網民狙擊Steven：有錢請律師？

Steven勤力工作？

TOPick早前收到消息指Steven近日在天水圍一間小食店打工，他戴上眼鏡﹑口罩及Cap帽刻意遮樣。Steven都相當落力做足本份，好好招呼客人。

近日，有傳媒走訪該小食店時，替工的女員工指Steven一星期工作4天、每次工作10小時，但未知他下一次上班的時間。

旁邊店舖的員工就指Steven工作勤快、沒有偷懶，更大爆Steven現計只工作約10天，更有近一星期未有到小食店上班。

點擊圖片放大
+4
+3

閒日「一拖三」行書展

在7月20日，Steven在IG限時動態分享行書展的短片，4歲大仔天寶與3歲二仔天牧一同坐在BB車上看兒童書籍，Steven更寫道：「細個自己去動漫，大個同個仔睇圖書。」

有網民捕獲Steven一家五口行書展，從相中所見，正在懷第4胎的雯雯負責挑選圖書，Steven則「一拖三」未需太太操勞，他孭着1歲細仔天朗，又手推BB車，一臉慈父的模樣。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
13:41 2023/06/20
【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
15:54 2023/07/07
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清
12:02 2023/07/14
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清
【張氏一家】張致恒親講沒考慮與雯雯離婚　Steven坦承恨生女第4胎不是意外？
14:21 2023/07/16
【張氏一家】張致恒親講沒考慮與雯雯離婚　Steven坦承恨生女第4胎不是意外？
【張氏一家】張致恒護妻不排除法律起訴　網民狙擊Steven：有錢請律師？
11:19 2023/07/17
【張氏一家】張致恒護妻不排除法律起訴　網民狙擊Steven：有錢請律師？

你可能感興趣

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
13:41 2023/06/20
【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
15:54 2023/07/07
【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清
12:02 2023/07/14
【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清
張致恒 娛樂人物職業 書展 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
11:40 2023/07/21
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
11:29 2023/07/21
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標