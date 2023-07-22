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【周末好去處】六大維港海濱共享空間　主題活動促人寵共融

休閒消費 11:11 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

六大維港海濱共享空間。

「海濱共享空間」是寵物友善場地，鼓勵市民與寵物一同享受共融的海濱活動體驗。由現日至9月中 旬，在炮台山「東岸公園主題區」設置逾4米高的六角無限鏡室藝術裝置，及堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」設置機器人力克六角互動遊樂區，結合光影、藝術和互動遊樂等元素，為大眾帶來全新的海濱體驗。

主題裝置均以六角形設計，取其形狀無限延伸的特色，一方面帶出維港「海濱共享空間」共融及分享理念，將人寵與維港連繫，代表一種生活新態度。

(左至右) 九龍、荃灣及葵青海濱發展專責小組主席盧佩瑩教授；太平紳士、海濱事務委員會主席吳永順太平紳士、港島區海濱發展專責小組主席何文堯，於荃灣海濱長廊主持啟動儀式。

另一方面，六角形亦代表特色的六大維港「海濱共享空間」—— 堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔 「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題 區」、炮台山「東岸公園主題區」和荃灣海濱長廊。

荃灣海濱長廊上周六已舉行人寵同樂活動，而堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，將於7月29日舉行「汪星人全接觸三部曲」，不但歡迎狗主參加，更希望鼓勵較少接觸狗隻的人士參與，學習解讀狗隻的身體語言，從而放膽與牠們交朋友，在維海港濱共融共享，體現「生 活新態度 ‧ 海濱新維度」。

「卑路乍灣海濱長廊」舉行的「汪星人全接觸三部曲」之第二部曲 「解讀汪星人」。專業訓犬師將以狗隻訓練基礎概念為大家解開迷思，指導有意養狗的人士和新手狗 主，解讀汪星人不同的身體語言及微表情，了解行為和健康狀況，更容易和牠們溝 通和相處。

狗主們亦可參加「汪星人全接觸三部曲」之第三部曲 — 「親親汪星人」，透過狗狗障礙賽等活動，學習如何發出指令，帶領狗狗越過重重難關，建立默契。

記者：Eric

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