【易通行】紅隧明早5時實施易通行　林世雄料易通行配合三隧分流助改善過海擠塞

▲ 紅磡海底隧道明（23日）日上午5時起實施「易通行」。 （林世雄網誌圖片）

紅磡海底隧道明（23日）日上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款；臨時交通及運輸安排亦將由明日凌晨1時至上午5時期間進行。運輸及物流局局長林世雄今（22日）於網誌撰文表示，「易通行」，配合日後的「三隧收費方案」，相信有助改善繁忙時段過海交通擠塞的情況，對社會帶來裨益。

林世雄今於網誌撰文表示，推展「易通行」的不停車繳費服務是香港推動智慧出行的其中一個重要舉措，並引述部分車主和職業司機指，「易通行」有助提升使用隧道的整體駕駛體驗及縮短車龍，變得更順暢，如獅子山隧道早上繁忙時段的車龍。因此林世雄相信，「易通行」配合政府以科學為本的三隧收費方案，有助改善繁忙時段過海交通擠塞的情況，對駕駛人士、公共交通業界、商用車運輸業及乘客，以至整個社會帶來裨益。

待「易通行」全面實施後，隧道收費廣場會改作其他用途，為公眾提供便利。林世雄以香港仔隧道為例，今年稍後實施「易通行」後，將會拆除收費亭，並在相關位置興建巴士轉車站，以改善乘客候車空間及巴士網絡效率。他指，路政署已就有關建議諮詢區議會，並已進行初步設計，包括搜集地下管道設施、現有結構等資料，並將根據既定程序進行工地勘測、詳細設計、撥款申請、招標及施工等工作。

目前運輸署已向登記車主發出接近80萬（超過97%領牌車輛）張繳費貼，大部分車主已開通「易通行」戶口。林世雄呼籲，尚未完成「易通行」三步曲——即安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式的小部分車主盡快登記。

屆時紅隧收費廣場由來回方向各8條行車線，減至各4條線，所有人手收費亭及快易通車道將取消。惟現時每小時50公里的車速限制將維持不變。

紅磡海底隧道實施「易通行」的封路安排：

1. 介乎紅磡站平台與科學館道的暢運道天橋西行慢線，將於凌晨30分至上午5時30分封閉。

2. 告士打道東行近灣仔運動場的部分行車線將於凌晨3時至4時封閉。

3. 海底隧道及所有往海底隧道的支路將於凌晨4時至上午5時封閉。

於凌晨1時至4時封閉：

1. 海底隧道出口（往九龍方向）至海底隧道收費廣場前的慢線。

2. 海底隧道收費廣場（往九龍方向）的部分收費亭通道。

於凌晨2時至4時封閉：

1. 康莊道近海底隧道收費廣場（往香港方向）的部分行車線。

2. 海底隧道收費廣場（往香港方向）的部分收費亭通道。

「易通行」自今年5月7日起先後在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施。繼紅隧後，政府計劃下月於西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施帶關安排，並在今年內推展至餘下的大老山隧道及香港仔隧道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷