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【女團COLLAR】COLLAR重新出發感情昇華　Gao：今次歌曲好有意義

娛樂 12:24 2023/07/22

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由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Ivy（蘇雅琳）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）及Sumling（李芯駖）組成的本地女團COLLAR，於昨日（7月21日）推出年度第二首團歌《idc》。

今次歌曲對COLLAR別具意義，除了首次出埠赴日本拍攝MV外，更專誠請來韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞，務求達國際級水平。而今次歌曲《idc》意旨「I don’t care」，代表着COLLAR出道以來，無論面對各種聲音，她們都勿忘初心，繼續專注唱好歌、跳好舞，憑歌寄意，唱出COLLAR心聲！

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COLLAR《idc》

Gao：今次歌曲好有意義

「I don’t care」講是容易，但要真正實踐卻很難，COLLAR希望透過今次歌曲《idc》，傳遞「I don’t care」的訊息，希望大家堅持初心，不要介懷別人目光，就如COLLAR的成長路一樣，當中有喝采聲亦有批評，但COLLAR還是堅持初衷。

Gao表示：「今次歌曲好有意義，第一次出埠拍MV，第一次有海外排舞導師，所有嘢都係喺新地方出發，感覺新鮮，歌曲亦對應呢一年高低起伏，有支持我哋，亦有批評言論，但無論如何，我哋都會貫徹初心，努力去表現最好一面畀大家睇。」

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天台冒雨取景睇日出

作為COLLAR首次出埠拍MV，7位成員同聲大表難忘，Marf表示：「一開始COLLAR出道，我同Day及其他成員都幻想女團生活係日以繼夜咁練習唱歌、跳舞，今次喺日本，有幾日時間每日都8小時排舞、唱歌，嘗試到我哋初初幻想嘅感覺。」

日本拍攝之旅COLLAR早晚共處一室，令成員間感情更堅固、更團結，Ivy指：「7個女仔一齊住一間好細嘅屋，好早起身，化少少妝就出發排舞，感覺好似練習生，增進感情，好似一齊生活、一齊努力、一齊去經歷，幾日後一齊拍MV，成件事好有趣。」

今次MV以街景為主，當中在天台停機坪取景的一幕，佻望整個東京巿，景觀震撼，Sumling透露：「拍攝當日好大風，大家喺企唔穩嘅狀態下跳舞，真係好犀利；大家由夜晚拍到朝早，第一次一齊睇日出，雖然好攰，但真係好開心。」

而Day就指2日的MV拍攝，都在落雨中進行，體會到台前幕後的辛苦：「因為落雨，工作人員一邊遮器材一邊拍攝，所以每一個鏡頭都好急趕，要好快速咁完成，令到我哋都進步好多，唔可以有太多出錯。」

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排舞一絲不苟

此外，MV特意邀請了韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞，令COLLAR大叫驚喜，大讚對方有耐性，指導她們每個細微動作一絲不苟，而且在舞蹈上的執着要求，令MV的舞步更高質。

Winka表示：「其實第一次見，都擔心會語言不通，好彩有請翻譯，但排練過程的確緊張，怕自己跟唔上，但排舞老師非常好，佢會確定我每一個動作都做到好仔細，先會教下一個動作，難得用國際級舞導師，我會更加努力去學習，唔會浪費今次機會。」

RENAN與COLLAR（發相）

今年出3首團歌

至於問到COLLAR今年還會推出幾多首團歌？

Candy透露稍後會推出3首歌，曲風上還未落實，她說：「我哋每首新歌都會畀到大家不同感覺，今次《idc》同《OFF/ON》、《Call My Name！》雖然都係跳唱歌，但完全不同感覺。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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