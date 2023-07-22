【游泳遇溺】長洲泳灘男童遇溺險被暗湧拉走 救生員飛奔落水救人

▲ 長洲東灣泳灘，周三(19日)發生男童遇溺，4名救生員狂奔跑往沙灘跳落海救人。

夏日炎炎，正好游水！長洲東灣泳灘日前有小童遇溺，幸獲多名救生員及時發現，飛奔落水救人，成功把該小童救起。涉事影片日前在網上瘋傳，大批網民大讚救生員英勇、專業，「行動迅速，救人一命！」

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港九拯溺員工會昨日(21日)於Facebook發帖，透露事件發生在本周三（19日）早上約11時55分，地點為長洲東灣泳灘。從13秒的影片可見，泳灘上救生員發現有男童遇溺，3名救生員狂奔跑往沙灘的右邊，另一救生員在右方拔足狂奔衝落海，將該名遇溺男童救起。片主在影片以簡體字寫道：「小孩被海里暗湧拉走，遠處救生員沙灘狂飆救援」、「救生員沖進海裡捉住孩子」及「成獲救」，片尾更以卡通圖「讚」揚救生員。而該名遇溺男童救起，經檢查後，男童並無大礙，其家人拒絕報案。

而港九拯溺員工會也透過Facebook表示，平時救生員發現遇溺從出動到拯救完，整個過程都只是幾秒鐘到幾分鐘，之後就會交由到場救護員將溺者送院，一般甚少會有機會見到，能拍攝到就更加少，

最近一位遊客在長洲東灣剛好拍攝到救生員出動拯救溺者情況，全靠同事們快速反應及行動才能迅速將溺者救起避免傷亡。

影片曝光後，大批網民大讚救生員專業，「看他們奔跑的速度，就知道敬業了」、「行動迅速，救人一命！」、「如果酷熱天氣，赤腳跑沙面，腳底皮少啲都唔掂。」，另有網民指，希望有關當局睇完之後調整救生員薪金起薪，「大熱天時，爭分奪秒拯救生命，呢分工值得有更好嘅待遇，應該加人工啦！」、「加人工啦，請善待救人英雄。」

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責任編輯︰王明芳