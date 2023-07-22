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【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅　五虎講告別演唱會後路向

娛樂 11:55 2023/07/22

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溫拿全新專輯《Farewell with Love》於7月19日在各大數碼平台上架，實體專輯於昨日（7月21日）發售，同日，溫拿出席在書展舉行的「溫拿50由始至今」座談會，宣傳溫拿樂隊新書《溫拿50》。

現年72歲譚校長譚詠麟（阿倫）早前在廣州完成戶外演唱會後，因流汗太多而失抵抗力病倒。他在昨天（7月21日）與溫拿隊友現身灣仔書展《溫拿50 由始至今》講座。

【由始至今】溫拿樂隊重聚計劃開騷　譚詠麟鍾鎮濤紀念五虎情

阿倫瘦17磅

可是阿倫未完全康復，不但明顯消瘦而且聲線也沙啞。阿倫在台上致歉稱︰「不好意思，大家都知道我中暑。陳友也常中暑，今次換了我。」而陳友幽好兄弟一默指阿倫瘦了17磅，阿倫笑稱︰「希望能保持下去。」。

現場除溫拿樂隊外，還有Johnny Yim和簡嘉明，簡老師一開始便問大家有沒有閱讀的習慣，彭健新表示自己鍾意睇歌詞，睇完歌詞之後第二日都會唔記得，又會睇吓釣魚雜誌；而阿倫表示每天早上看完報紙後就看馬經；葉智強（阿強）自言愛看武俠小說，阿倫聞言笑他是「葉問後人，葉強」，可見譚校長雖然未痊癒仍十分精靈。

好兄弟係一世

新書《溫拿50》記載溫拿從北角電氣道未開始夾band，横跨他們1973年出道，到現在這50年間的點滴都記載下來。阿B鍾鎮濤透露最喜歡書中「溫拿語錄」這一部分，因為好多金句好有趣，而且充滿回憶。

昨日適逢是實體專輯開賣的第一天，現場有不少粉絲一併購買新專輯和新書支持，溫拿都跟粉絲逐一簽名，以表感謝。當B哥分享自己最喜歡新歌《兄弟》裏面一句歌詞「好兄弟 係一世」，因為他們已經相處了50年，語畢全場掌聲如雷。

告別演唱會後路向

被問到這段時間忙着籌備演唱會和新專輯的感弔受，彭建新坦言好難忘每日都接到通告，因為過往都在享受人生，現在工作排得滿滿。陳友覺得成件事非常特別，溫拿的時鐘每5年會響一次，自己一夾band就會好開心。

開完告別演唱會後，各人分享之後的路向，彭健新表示自己是忠於音樂，想培育新人組一隊女子band；校長仍記得與樂迷有個約定，會繼續唱下去；B哥笑言不知自己是個職業歌手還是演員，因一直跨界別工作，一直工作便是保養的方法；陳友稱工作與否都不是重點，閒時會打鼓煮飯玩音樂，但千萬不要退休；強哥表示做人最重要是開心，較鍾意自由自在的生活模式。

最後，校長跟樂迷表示無言感激，約定不見不散。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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