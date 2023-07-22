【內地考察】善德航天考察團將赴京參觀　李家超稱對培育港青愛國情懷有積極意義

▲ 行政長官李家超於啟動禮視像致辭指，相信考察團對培育香港青年的愛國情懷有積極意義。（致辭影片截圖）

本年香港善德基金會舉辦的航天科技考察團為期8日，今（22日）舉行啟動禮及培訓活動，團員將於下周日（30日）赴北京、南京參觀國家級的航天科研機構及先進創科企業，認識航天及創科領域的最新發展。行政長官李家超於啟動禮視像致辭指，相信活動對培育香港青年的愛國情懷有積極意義。

航天科技考察團今年踏入第6屆，團員將於下周日赴北京、南京親身參觀國家級的航天科研機構及先進創科企業，亦會參觀國家重要的歷史及文化設施。李家超於啟動禮上指，活動不但拓闊學生視野，更加深認識國家在航天及創科領域的最新發展，可讓香港青年更好融入國家歷史文化氛圍，因此對培育香港青年的愛國情懷有積極意義。



中國去年首次在香港選拔載荷專家，讓香港科研專才有機會參與國家載人航天工程。李家超認為，學生在今次的行程上，能夠親身體會國家載人航天工程30年的傑出成就，機會難得，並形容每位香港年輕人都是「國家未來的棟樑」，鼓勵他們努力學習，追求卓越，勇於追夢。他更指，若有志在航天科技範疇發展，就更要好好裝備自己，日後為國家的航天工程事業出一分力，實現航天夢。

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責任編輯：梁凱婷