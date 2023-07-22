【樂壇天后】容祖兒身體不適發燒發冷　演唱會其中兩場延後舉行：實在很抱歉

容祖兒的34 場《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會在7月13日在演藝學院展開，在昨昨晚（21日）第8場演唱會後，在昨晚（7月21日）第8場演唱會後，Joey回到後台後，出現發燒及發冷的病徵並即時求診。

英皇決定取消7月22日及7月23日共兩場演唱會，將會延後舉行。

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Joey：我也不希望矇混過去

在昨晚，Joey在個人社交平台發文交代情況：

演唱會剛好來到第一個禮拜， 大部份的節奏都已經漸上軌道， 很感謝大家連日來給我的所有歡呼以及掌聲 今天， 更多一份包容和鼓勵， 實在很抱歉， 我要跟大家申請休息兩天， 雖然一直以來我都覺得身體會很配合很聽話 只要我努力好好照顧起居飲食作息時間便可以順利為大家表演 但還是那句 計畫趕不上變化 這幾天 發覺身體不適以致慢慢發現聲音未能達到我的標準 身體的症狀告訴我不得不休息一下 而我也不希望矇混過去 知道這樣的決定會讓很多同事重新去幫我安排 讓遠道而來的朋友不得不改期再來 但是經過幾天的掙扎 還是覺得來日方長 一個100分的狀態的表演 才能夠真的對得起每一位深愛我的歌迷和用心付出的團隊 三天後 7月25號 我們演藝學院再見

兩場演唱會延期

英皇娛樂今日（7月22日）在社交平台發緊急通知，宣布今日（22日）及7月23日共兩場演唱會改至今年8月1日至8月2日期間舉行。

已購票的觀眾現可選擇以下方案，（一） 於 2023年8月1日至2日期間，於下述列表指定受影響場次所對應補場場次當日，持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會；或（二）如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可即日起至 2023 年 7 月24日期間，帶同演唱會門票正本（連同票根）前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

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