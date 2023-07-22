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【天氣報告】杜蘇芮下周漸靠近台灣一帶　天文台不排除移向廣東東部沿岸

社會 12:07 2023/07/22

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天文台預料，杜蘇芮下週會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。（資料圖片）

受高空反氣旋影響，未來2至3日華南沿岸地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。今日（22日）大致天晴及酷熱，吹輕微至和緩東南風。同時，熱帶氣旋杜蘇芮會橫過呂宋以東海域並逐漸增強。

天文台指，熱帶風暴杜蘇芮現集結在馬尼拉以東約1100公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。其外圍下沉氣流會在下週中期繼續為華南帶來酷熱天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

預計熱帶氣旋路徑。（天文台截圖）

天文台預料，杜蘇芮下週會逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。本港未來數天則持續酷熱，下週中後期驟雨逐漸增多。

天文台未來九天天氣預報。（天文台截圖）

根據天文台統計，今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，上水及沙田地區更錄得分別33.5及33度。

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記者：梁凱婷

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