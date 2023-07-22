  • 33°C
香港時間 : 2023722日 (週六) 14:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青年發展】青年節下周三揭幕　麥美娟指青年工作無「特效藥」冀展誠意重建信任

社會 13:19 2023/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

麥美娟形容，青年工作並無「特效藥」，會持續展示政府誠意，與年輕人溝通。（資料圖片）

為凝聚年青人，政府推出不同措施及活動，包括於去年施政報告提出舉辦「香港青年節」；同時在地區成立青年委員會，讓年輕人表達對政府的意見。民政及青年事務局局長麥美娟形容，青年工作並無「特效藥」，會持續展示政府誠意，與年輕人溝通。

去年施政報告提出舉辦「香港青年節」，讓各界圍繞每年主題，舉辦活動。麥美娟今（22日）於電台節目透露，「香港青年節」將會於下周三（26日）揭幕，活動為期約1個月，旨在讓青年籌備及參與新興運動比賽、表演等活動。

同時，麥美娟指，政府在地區分別成立有關公民教育及社區建設的青年委員會，讓16歲或以上的年青人自薦加入，表達對政府意見。反修例事件至今，當被問及有關工作能否重建年輕人對政府的信任，她則認為青年工作並無「特效藥」，只表示會持續展示政府誠意，與年輕人作出溝通；並凝聚社會力量，幫助年輕人向上流動。

另外，本年青年實習交流計劃下，透過青年發展委員會資助、到內地交流名額增至3萬多個，並提供4千多個實習崗位。麥美娟盼明年能夠提供更多名額，並鼓勵年輕人多到內地學習及交流。

今年起，每年將舉辦「香港青年節」，各界可圍繞有關主題，如「正向思維」、「認識國家」等，舉辦活動，包括新興運動體驗、街舞比賽、講座、沙灘音樂節；亦會邀請內地與海外青年來港交流。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【內地考察】善德航天考察團將赴京參觀　李家超稱對培育港青愛國情懷有積極意義
今日 11:41
【內地考察】善德航天考察團將赴京參觀　李家超稱對培育港青愛國情懷有積極意義
【天氣報告】杜蘇芮下周漸靠近台灣一帶　天文台不排除移向廣東東部沿岸
今日 12:07
【天氣報告】杜蘇芮下周漸靠近台灣一帶　天文台不排除移向廣東東部沿岸
【突發意外】青山公路古洞段男子踩單車遭小巴撞倒　頭部手腳受傷清醒送院
今日 12:18
【突發意外】青山公路古洞段男子踩單車遭小巴撞倒　頭部手腳受傷清醒送院

你可能感興趣

【內地考察】善德航天考察團將赴京參觀　李家超稱對培育港青愛國情懷有積極意義
今日 11:41
【內地考察】善德航天考察團將赴京參觀　李家超稱對培育港青愛國情懷有積極意義
【天氣報告】杜蘇芮下周漸靠近台灣一帶　天文台不排除移向廣東東部沿岸
今日 12:07
【天氣報告】杜蘇芮下周漸靠近台灣一帶　天文台不排除移向廣東東部沿岸
【突發意外】青山公路古洞段男子踩單車遭小巴撞倒　頭部手腳受傷清醒送院
今日 12:18
【突發意外】青山公路古洞段男子踩單車遭小巴撞倒　頭部手腳受傷清醒送院
電台 電台節目 運動 音樂 表演 運動 施政報告 香港 實習 麥美娟

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
11:40 2023/07/21
【天氣報告】風暴杜蘇芮或移入廣東　天文台料下周達強颱風級別
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
11:29 2023/07/21
【靚媽港姐】陳凱琳公開鄭嘉穎入院原因　Grace享受做KOL不想錯過孩子成長
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標