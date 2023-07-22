【青年發展】青年節下周三揭幕　麥美娟指青年工作無「特效藥」冀展誠意重建信任

▲ 麥美娟形容，青年工作並無「特效藥」，會持續展示政府誠意，與年輕人溝通。（資料圖片）

為凝聚年青人，政府推出不同措施及活動，包括於去年施政報告提出舉辦「香港青年節」；同時在地區成立青年委員會，讓年輕人表達對政府的意見。民政及青年事務局局長麥美娟形容，青年工作並無「特效藥」，會持續展示政府誠意，與年輕人溝通。

去年施政報告提出舉辦「香港青年節」，讓各界圍繞每年主題，舉辦活動。麥美娟今（22日）於電台節目透露，「香港青年節」將會於下周三（26日）揭幕，活動為期約1個月，旨在讓青年籌備及參與新興運動比賽、表演等活動。

同時，麥美娟指，政府在地區分別成立有關公民教育及社區建設的青年委員會，讓16歲或以上的年青人自薦加入，表達對政府意見。反修例事件至今，當被問及有關工作能否重建年輕人對政府的信任，她則認為青年工作並無「特效藥」，只表示會持續展示政府誠意，與年輕人作出溝通；並凝聚社會力量，幫助年輕人向上流動。

另外，本年青年實習交流計劃下，透過青年發展委員會資助、到內地交流名額增至3萬多個，並提供4千多個實習崗位。麥美娟盼明年能夠提供更多名額，並鼓勵年輕人多到內地學習及交流。

今年起，每年將舉辦「香港青年節」，各界可圍繞有關主題，如「正向思維」、「認識國家」等，舉辦活動，包括新興運動體驗、街舞比賽、講座、沙灘音樂節；亦會邀請內地與海外青年來港交流。

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記者：梁凱婷