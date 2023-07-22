【網絡熱話】救護車要求將軍澳屋苑開閘救援被拒 街坊勸諫遭保安爆粗斥責

▲ 救護車十萬火急救人，要求保安開閘被拒，街坊睇唔過眼幫口，竟遭保安粗口問候。

救人一命，勝造七級浮屠！救護車出動當然是十萬火急！有救護員出勤，要求保安開閘進入將軍澳一屋苑被拒，更反要求救護車兜路到另一邊出入口進入，或徒步入屋苑，有街坊看不過眼上前勸諫，竟遭保安爆粗斥責，片段被公開後，引來居民圍剿！經連日發酵，涉事女保安現正停職，有待調查。

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有女街坊目睹整個過程，並將拍下的影片上載到Facebook群組「家繫富寧」，她表示事發在周三(19日)晚上約10時，她返到近將軍澳醫院閘口，見到一輛救護車停泊在附近，救護員要求保安員開閘，男保安詢問控制室，控制室要求救護員兜坑口村迴旋處入，救護員表示迴旋處塞車會阻礙救人時間，豈料，一名女保安竟要求救護員行入去，

4座咁近，行入去啦！

片主與男街坊睇唔過眼要求保安開閘，救護員為免阻礙救人，只好抬擔架床步行去4座救人，

我哋一路要求保安開閘，竟然俾佢用粗口問候。如果消防閘連救護車都唔用得，唔知幾時先可以用呢？

從影片所見，該女保安與男街坊爆發一場唇槍舌劍，女保安以粗口說：「你識唔識講嘢！我唔係新嚟，睇咩人啦！」，男街坊怒不可遏反擊：「請啲咁嘅人返嚟，我住X咗咁耐都未見過咁惡嘅實Q！」，而男保安則「打圓場」，輕輕拍男街坊並客氣說：「算啦！唔好嘈！佢話我咋，佢新嚟唔識咁多嘢」。

貼文一出，即掀起大批網民群插女保安「離晒譜」，「黃金時間救命喎，救遲咗有咩不測邊個負責」、「救人如救火 ，火警會唔會叫消防車走返出迴旋處先，真係唔識執生」、「應該要開嘅門唔開，世界級管理」、「呢個女管理員態度好很差！」、「咩都唔使講，去到邊都係救人行先！」；亦有街坊表示「日日都見到呢個阿姐用粗口鬧住客」、「但我忍L左佢幾年啦！我就嚟唔住富寧都係因為呢個8婆！」，另有街坊留言指涉事大閘已更換鎖頭，「緊急通道，其實唔應該上鎖」。

而片主指，據當日在場人士表示，保安死都唔肯開醫院呢邊個閘，有晒片都可以抵賴，「已經上傳影片到政府相關部門投訴係咪阻礙救護行動都唔到管理處話事。」

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責任編輯︰王明芳