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【遺產界KOL】梅啟明反指梅媽財迷心竅　自稱一直待梅艷芳不薄：由細捧到佢大

娛樂 13:51 2023/07/22

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有「遺產界KOL」之稱的梅啟明多年來與天后梅艷芳財產糾纏，近年更連梅媽梅覃美金也與他反目，更聲言要脫離母子關係。

而梅啟明在今年3月於餐廳工作時失足入院，之後參加TVB節目《中年好聲音2》，更稱獲肥媽慰問。而他繼續高調，日前接受媒體網上訪問。

梅艷芳胞兄欲探梅媽不果發爛渣　梅媽勸梅啟明：希望你做一個正途嘅人【有片】

梅啟明與梅媽曾關係要好。

梅啟明：閂我水喉冇所謂

對於被梅媽怒斥「財迷心竅」並登報脫離母子關係，梅啟明反稱：「點樣叫財迷心竅？佢呢句說話要改，唔係死都唔眼閉，財迷心竅係佢！佢所做嘅唔啱，四兄弟姊妹之中死剩我，得我同佢出生入死！」

至於連太太Joey也大義滅親，力數梅啟明惡行，對此表示，他們仍未離婚，太太及兒子現於馬來西亞生活。他更自聲稱14歲兒子也「企佢個邊」，對梅媽行為看不過眼而患抑鬱症。

梅啟明更忽然「慈父上身」稱：「閂我水喉冇所謂，反正我隨時可以死，只要資助我個仔就乜都得。」

他認梅媽是受到姪仔唆擺：「佢（梅媽）當個姪仔係寶，當我阿仔係草，疏遠我哋。」不過他多次被主持問泰籍女友的問題時，卻「遊花園」不回應，只是到最後承認另有女友。

梅啟明指梅媽受姪仔唆擺。

自稱一直待阿梅不薄

而他認為胞妹梅艷芳遺產安排有問題，直指有人從中作梗，阿梅遺產應該歸他，還自稱一直很照顧梅艷芳，聲言：「由細捧到佢大，照顧佢，錢係買唔到，我幫佢搞喺美國嘅演唱會，用最靚嘅音響，使咗幾十萬美金，佢用、食嘅都係好。」

因此，他認為梅艷芳一直欠他一個「愛」字，又表示早前曾兩次在夢中與阿梅見面，當中一次是出席喪禮後到火化場，他不支暈倒在夢中見到妹妹叫他快醒來。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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