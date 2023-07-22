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【洩露機密】中學男教師訛稱DSE閱卷員小紅書洩密　警方不排除藉評卷參考吸引學生報私補

社會 15:24 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂。（警方直播截圖）

警方本月中接獲考評局轉介，指有人於今年5月及7月期間，分別2度於內地社交平台「小紅書」上，自稱為香港中學文憑試（DSE）閱卷員，並上傳本年DSE中文寫作考試的評卷參考，涉嫌洩漏考評局機密文件。

警方經深入調查，於昨日 （21日） 以涉嫌違反《香港考試及評核局條例》，在深水埗拘捕1名姓黃的38歲本地中學全職男教師，並檢獲多部與個案相關的手機、平板電腦及手提電腦。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，該名男教師並非考評局職員及閱卷員，現時未知機密文件來源，故不排除更多人被捕。他亦指，不排除事主利用考評局機密文件為賣點，吸引學生報讀私人補習班謀利；但表示現時尚在調查階段，未知事主是否已經藉此獲利。

陳敬樂提醒，受考評局聘用及委任的閱卷員，一經洩漏機密文件，即屬觸犯法例，呼籲市民不要為一己私利，而以身試法。

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記者：梁凱婷

 

 

 

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