【洩露機密】中學男教師訛稱DSE閱卷員小紅書洩密　警方不排除藉評卷參考吸引學生報私補

▲ 灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂。（警方直播截圖）

警方本月中接獲考評局轉介，指有人於今年5月及7月期間，分別2度於內地社交平台「小紅書」上，自稱為香港中學文憑試（DSE）閱卷員，並上傳本年DSE中文寫作考試的評卷參考，涉嫌洩漏考評局機密文件。

警方經深入調查，於昨日 （21日） 以涉嫌違反《香港考試及評核局條例》，在深水埗拘捕1名姓黃的38歲本地中學全職男教師，並檢獲多部與個案相關的手機、平板電腦及手提電腦。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，該名男教師並非考評局職員及閱卷員，現時未知機密文件來源，故不排除更多人被捕。他亦指，不排除事主利用考評局機密文件為賣點，吸引學生報讀私人補習班謀利；但表示現時尚在調查階段，未知事主是否已經藉此獲利。

陳敬樂提醒，受考評局聘用及委任的閱卷員，一經洩漏機密文件，即屬觸犯法例，呼籲市民不要為一己私利，而以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷