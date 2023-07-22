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【日本限定Super遊】余思霆與曾志偉日本拍節目　穿Bra Top滑雪騷身材展身手【多圖】

娛樂 15:48 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹主持TVB新旅遊節目《日本限定Super遊》，將由今晚（7月22日）起播出。

今晚播出的《日本限定Super遊》首集，曾志偉、Jarvis、Erica和余思霆到岩手體驗滑雪之旅。

眾人在岩手的安比高原滑雪場會合，Jarvis問獎門人會不會滑雪，獎門人笑言：「依家對我嚟講有少少超齡，滑雪要後生啲、多啲活力，我哋依家係滑安全雪。」

當中余思霆原來是滑雪高手，她更以現時外國滑雪場極流行的Bra Top裝束登場，有型又有款；之後思霆再大顯功架即場示範玩跳台，有姿勢又有實際。

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】

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Erica瘋狂奚落Jarvis

滑完雪後，獎門人帶大家歎岩手時令菜，分別有三陸赤貝刺身、香烤鮪魚、炭烤Sorakumo豬肉配洋蔥醬等。

食完好西，兩位靚女去到著名的白樺溫泉，一邊看着白皚皚的雪景、一邊浸溫泉，加上該處是弱鹼性溫泉，浸完後皮膚更細緻嫩滑，超級享受。

其實於2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員的余思霆一向大方，之前主持旅遊節目《涼浸浸去旅行》、《請1日假去旅行》，以及遊戲節目《濠玩夏水禮》等，都大派福利，可說搏到盡。

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至於Erica受TVB力捧小花，在今次節目論性感度一定遠不及余思霆，不過在節目中有穿校服登場。

因為滑雪場附近有全日本首間英式寄宿學校，Jarvis和Erica齊齊穿上校服參觀，Erica更一圓讀書時期夢想，化身學生代表站在講台上發表畢業感言，之後兩人還在戶外玩雪戰，打打鬧鬧瘋狂耍花槍，非常冤氣。

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更多余思霆福利圖：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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