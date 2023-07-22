【失婚名媛】何艷娟不覺過著上流生活　承認想當媽媽著重另一半性格

▲ 前港姐何艷娟（Katherine）否認自己是「炫富」。

現年31歲的前港姐何艷娟（Katherine）於2018年宣布跟年長40年的富商吳志誠入紙結婚，消息震驚外界，可是「爺孫戀」婚姻只維持一年便告終。

回復單身的何艷娟，不時在社交平台大哂新手袋，又周遊列國、到米芝蓮餐廳用膳，予人生活無憂的感覺。

當何艷娟被傳媒問到被指「炫富」時，她對此否認說：「冇話特別炫富」。

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何艷娟稱愛分享美景

何艷娟不時在社交平台公開旅遊照、生活富貴的相片，故被網民標籤為炫富。而她的旅遊最新目的地是日本東京，又曾到曼谷、杜拜、西班牙、羅馬，足跡遍佈不同地方。

她強調自己不是炫富，只不過是如不少女生般喜歡在旅行拍照留念，以及希望與網民分享旅行點滴。

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不覺過著上流生活

何艷娟在失婚後的生活依舊富泰，她就不覺自己是過著上流生活，認為幸福是視乎內心豐足與否。她似乎也不是太講求物質，並自認對食物不太講究。

或許將來會看到何艷娟分享自己吃茶餐廳食物的相片？

▲ 何艷娟不覺得自己過著上流生活。（IG圖片）

公開擇偶條件

何艷娟過往曾與富商有一段婚姻，難免令人覺得她在選擇另一半時會「向錢看」，她指擇偶時著重對方性格善良，並需擁有共同喜好、話題。

31歲的她經歷過結婚、離婚，原來她也有一顆想當媽媽的心，但就直認已過了想結婚的年紀。

▲ 何艷娟的身邊不乏追求者。（IG圖片）

淡出幕前

何艷娟曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「龍作蜜」一角，2021年不與大台續約便淡出幕前。

她現時會出席活動，或亮相慧妍雅集的活動。在《2022年度香港小姐競選》中，她與一眾歷屆港姐一同現身。她當時曾在社交平台分享戴著后冠的相片，並有感而發：「22歲大學畢業後的第一份工作，時光飛逝，太多美好的回憶，不能盡錄」。

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