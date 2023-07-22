【商場開幕】大圍站上蓋新商場圍方今開幕　區內首間戲院、文青商舖進駐

▲ 港鐵大圍站上蓋的全新商場「圍方（The Wai）」，今（22日）日開幕。（黃建輝攝）

新一期消費券上周發放，港鐵大圍站上蓋的全新商場「圍方（The Wai）」，今（22日）日開幕，儀式盛大；商戶紛紛推出開張優惠，吸引市民消費。圍方設4層商舖樓層，匯聚接近150個商戶，包括首度進駐本港的品牌、文青商舖、區內首間戲院。然而，本可直通地面的「八爪魚天橋」因商場落成而遭封閉及拆卸，市民被迫繞經圍方第二層，才能到達大圍站，出入迂迴。

圍方總樓面面積逾65萬平方呎，匯聚近150個商戶，包括首度進駐本港的品牌、文青商舖。其中，商場引入全港首間日本進口精品咖啡生豆專門店「野田珈琲」與髮型品牌「LOBBY by Hair Corner」聯乘的「Under the Roof」；而大型書店「誠品書店」在圍方的分店佔地亦超過5,000呎。

隨着圍方開幕，大圍首間戲院「英皇戲院Plus+」亦於同日開放；戲院樓高2層，設有6間獨立影院，共912個座位。區內市民無需再特地到沙田或馬鞍山看電影。

同時，商場提供超過5萬呎綠化休憩空間及一系列寵物友善設施，並特設全港最大約13,000平方呎的室內單車停車場，為區內外居民及顧客提供330個單車泊位。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

然而，港鐵於2010年就「八爪魚天橋」（美田路及車公廟路行人天橋北端）工程諮詢沙田區議會，經政府刊憲後，成功將該天橋連接至大圍站上蓋的圍方商場2樓，並永久拆卸其連接地面的樓梯、自動扶梯及行人斜路。市民被迫繞經圍方才能夠前往大圍站；從天橋接駁處前往行人通道，亦需步行16級樓梯，才能進入商場範圍，出入迂迴。

據知，政府就有關方案刊憲時，曾接獲逾1,300份反對意見書；亦有沙田地區組織曾收集5,000名市民的反對項目聯署，惟未能阻止方案。現時，天橋近公共運輸交匯處的出口已被「水馬」圍封，但拆卸工程尚未展開。

圍方重點商戶如下：

Under the Roof

NOC Coffee Co.

UNIQLO

Sanrio

NAMCO

nsew – 任天堂正規商品販賣店

千兩

米泰

燒肉like

英皇戲院

誠品書店

無印良品

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷