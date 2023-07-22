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蔡潔做乎女出書《有隻貓在芒果星》　回應與黃宗澤緋聞：我當佢好兄弟

娛樂 16:35 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（左起）李梓樅、吳沚默、蔡潔、鄺潔楹。

演而優則創作的蔡潔（Jacky），今年推出新書《有隻貓在芒果星》，書中收錄她與領養的小愛貓「豬仔」生活點滴。蔡潔今日（7月22日）踩入書展，為其新書舉行簽名會。

除不少傳媒到場採訪，Jacky推出新書亦吸引超過二百名粉絲排隊攞簽名，趁機會與偶像近距離接觸及拍照留念，而Jacky為答謝粉絲支持，她亦預先準備了個人的post card送給讀者留念，反應熱烈致供不應求。

【野挺有趣】辦寵物嘉年華黃宗澤即場失聲　與蔡潔齊合作做蛋糕

Jacky為愛貓覓真愛

蔡潔與吳沚默（MoMo）早前一齊拍旅遊節目，今年又一齊出書，二人齊齊互相支持，交換簽名新書，而鄺潔楹及李梓樅亦到場支持Jacky。
 
Jacky表示今次是第二次出書，新書《有隻貓在芒果星》主要描述愛貓的生活及其寫真，Jacky為愛貓「豬仔」尋覓真愛，她說：「我的愛貓4歲叫豬仔，試過帶佢與朋友的貓女相處，但未有任何發展。」

回應與黃宗澤緋聞

至於Jacky被媒體追問與黃宗澤的緋聞關係，Jacky回應：「我哋唔係緋聞，我當佢好兄弟，佢當我係好姊妹，我哋在工作上非常過電，我哋合作過近6次，隨後應該都會有機會合作，我哋咁好朋友，相信合作上有更多火花 。」

對於二人在近兩年亦一齊人慶祝生日，Jacky解釋只因為剛巧一齊工作而已，她說：「之前一齊工作嘅定欣、鄺潔楹及MoMo，我都有同佢哋慶祝生日，冇偏心㗎！我喺工作中渡過生日，自己都希望有人同我慶祝。」

而談到感情的追求，Jacky表示其擇偶條件一向都是隨緣，她說：「最重要是心地好。」

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