【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李

▲ 靚媽1個人帶住2個月大B搭飛機，仲要拎2個大行李箱同一大袋嘢，好彩機上遇到呢位男神伸援手幫忙。

媽媽獨自帶B搭飛機，一打七咁，確實是一個大挑戰！有靚媽日前隻身攜2個月B仔搭飛機，還要帶上3大箱行李及嬰兒車，正當手忙腳亂之際，竟在飛機上遇上「對面的女孩看過來」，暖心男神任賢齊，向她伸出援手相助，幫忙推行李到出口，令靚媽相當感動！

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該名靚媽今日(22日)凌晨，在小紅書分享一篇感謝文，主題是「台北飛上海 謝謝任賢齊」，她表示上周一打一帶2個月弟弟從台灣飛上海，她座位後方就是大明星任賢齊，是學生時期喜歡的明星，紅遍大街小巷 「對面的女孩看過來 」。

她指下飛機時，可能小齊看到她帶娃很辛苦 (狼狽)，立即伸出援手，

幫我拿飛機上的行李、推嬰兒車、等待托運大件行李、推到出口...總之自己帶2個月BB搭飛機手忙腳亂時，有人幫助心裡非常感恩，遇過最熱心的明星，他人太太太太好，一路上人也很客氣，預祝任賢齊演唱會順利！

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小齊熱心行為感動網民，獲大讚人品好、冇架子，「小齊哥也太貼心，真的沒有明星一丁點的架子」、「普通人都未必有這樣幫助別人的心」、「他一隻手拖自己兩個行李箱，上面還有個手提袋，大包小包，想幫你也有心冇力，他是真的熱心了！」、「人品好、紅的久」，另有網民更鬼馬地將他的歌詞改掉，「都怪心太軟，心太軟，把所有行李都自己扛」。

而靚媽看到網民的留言後，也忍不住再次感謝小齊，並大讚知道任賢齊點解咁受歡迎，因為他真的熱心助人！

下飛機主動說要幫我拿行李架行李，後來空姐們找他合照我也一起，畢竟是學生時的偶像呀，更意外他詢問還有托運行李嗎?要幫我一起拿到出口外··分享出來是特別感謝他，讓更多人知道他的善舉 。

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責任編輯︰王明芳