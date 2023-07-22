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【開心速遞x香港小姐】李芷晴許家傑傳緋聞後再組隊睇戲　憑魔鬼身材天使臉孔封女神【多圖】

娛樂 18:13 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

李芷晴、許家傑在傳緋聞後繼續一同看電影！

近日，在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「送水輝」一角的許家傑與同劇的「Elaine」李芷晴傳出緋聞，皆因二人被指前後腳現身戲院。

許家傑接受TOPick訪問時澄清當日並非只得他們二人，並稱與芷晴只是好朋友。二人日前現身《愛》劇宣傳時，再度否認戀情。芷晴讚家傑是好前輩，家傑就讚芷晴純品、身材好！

參選港姐入行的李芷晴擁有天使臉孔、魔鬼身材，的確是不少男士心目中的女神！

【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係

再度組隊睇戲

許家傑、李芷晴因睇戲而傳出緋聞，家傑在澄清時指當日與很多藝人朋友一起看電影。在日前，二人自傳緋聞後再次一起看電影，同行的有「大小姐」林淑敏、「接龍劉德華Andy」崔錦棠、「書蟲」林浩文、何泳芍等，許家傑、李芷晴也未有避忌，開心地同框大合照。

崔錦棠在社交網分享合照並指「睇戲梗係越多人一齊越開心」，林淑敏就搞笑地用手遮著李芷晴的眼睛，眾人都相處得相當融洽。

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憑魔鬼身材搶鏡

現年30歲的李芷晴於2018年參加《香港小姐競選》成功殺入12強，其後獲TVB賞識簽約旗下成為藝員，並入讀短期訓練班。

她在去年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材搶盡全場焦點。

她曾主持六合彩攪珠環節，以美貌獲得網民注意被封為「六合彩女神」之稱。

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與「Andy」CP入屋

在2020年，她憑《愛·回家之開心速遞》中的接龍員工「Elaine」成長駐角色，與「Andy」崔錦棠CP成功入屋。

其實她過往曾多度於《開心速遞》演不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（吳偉豪飾）成為一對。

2021年，她於《萬千星輝賀台慶》贏得38萬元大獎，同年為健康節目《醫醫，我不想再病了》拍攝短劇，因出眾身材而備受注目。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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