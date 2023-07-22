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阿冰柯煒林書展與fans見面　簽名版寫真首日極速清零

娛樂 17:20 2023/07/22

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吳冰和柯煒林。

本土日系攝影師Woody Lau繼2021推出作品集《AERIAL》後，時隔2年聯同小薯茄的吳冰（阿冰）和 柯煒林（Will）合作，分別推出新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》，並於（7月19日）在書展正式開賣。

攝影師Woody、阿冰和Will 更一同出席簽書會，與Fans簽名、合照。

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（左起）吳冰、Woody Lau、柯煒林。

《銀河修理員》MV後再碰面

首次推出寫真集《Blue Blue Blue》的阿冰與同樣都係獻出第一次推出相集《Oranju》的Will今日（7月22日）一同與fans簽名，現場過百fans手持兩位的寫真，期待與兩位見面。

其實今次可以說是二人再次攜手合作，是繼2020年Dear Jane《銀河修理員》MV後再次在工作上碰面，阿Will表示：「拍攝我地係分開，所以今日簽名會係相隔一段時間，在工作上再次碰面，阿冰依然都係好靚，同埋頭先我哋地都有傾番3年前拍《銀河修理員》嘅事，好熟悉既感覺。」

首次出寫真反應熱烈

而阿冰笑言：「大家又可以喺同一個工作機會上碰面，我地都係第一次出寫真集，呢個係緣份，最多謝Woody帶給我地這個機會。」

二人首次分別推出寫真集就獲得如此熱烈反應，提到日後會否每年書展也推出，阿冰說：「如果再有呢個機會，當然好啦！呀！不如搵埋其他小薯茄一齊出一本，主題係我地互影大家既工作日常，唔知有冇人有興趣買呢？」

而阿Will就說：「好多謝大家咁支持，每年就唔會了，影一本相集需要好多力氣，哈哈！或者在電影作品上如果能夠遇到一個適合嘅角色，有機會為呢個角色出一本相集呢！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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