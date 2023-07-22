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【政府招聘】政府今公開招聘全運會統籌辦公室主任　月薪近28萬元

社會 17:44 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

第15屆全運會將於2025年舉行，部分賽事將於本港的啟德體育園舉行。政府今日（22日）公開招聘文化體育及旅遊局轄下的全國運動會統籌辦公室主任職位，要求應徵者必須是香港永久性居民，並熟知國際或大型運動會及體育賽事，及具備籌辦賽事經驗及至少15年行政及管理經驗。獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期2年半，月薪達27萬9,600元。

申請人獲聘時必須是香港永久性居民，並須符合以下條件：

  • 持有由本港大學頒授的學士學位或同等學歷
  • 具備至少15年行政及管理經驗，當中包括在香港大型公共或私人機構擔任高層行政及管理職位至少10年（如有與體育行政相關的專業經驗更佳）
  • 深入透徹了解香港體育政策和體育界的運作模式；如對內地及澳門特別行政區的相關事宜亦有認識更佳；必須熟知國際及／或大型區域運動會和體育賽事，並具備籌辦有關賽事的經驗（曾參與全國運動會、殘疾人運動會或特殊奥林匹克運動會更佳）
  • 具備國際視野，擅長與體育界別和內地當局、香港及／或澳門特區政府官員聯繫和合作，經常與內地、香港或澳門的（i）有關官員及／或（ii）大型體育機構有事務往來，及具備豐富經驗
  • 具有實際的領導和組織能力、卓越的策略規劃技巧和敏銳的政治觸覺，並善於溝通和協商
  • 精於閱寫中英文，並能說流利普通話、粵語和英語。

所有申請須於8月4日或之前送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座44樓文化體育及旅遊局人事部，有關職位空缺資料可瀏覽公務員事務局網站。

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責任編輯：TOPick港聞組

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