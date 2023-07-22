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【免費機票】港航周一派6,800張機票　即睇搶飛攻略

社會 18:06 2023/07/22

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

香港航空下一階段的「Click & Go」活動將於下周一（24日）早上10時開始，首輪將送出6800張免費機票，航點包括大阪、重慶、峇里、札幌、上海虹橋，其他航點將會分別在8月的第二輪及第三輪推出。

活動頁面將於下周一早上10時開放，屆時頁面上可以看到活動資訊，包括目的地、規則及參加方法，市民可以0元的優惠價格購買從香港出發的來回機票（包含20公斤寄艙行李），但所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。

機票以先到先得形式送出。當飛機圖標顯示售罄，市民便需考慮其他目的地。選擇行程日期及航班時，有機會未能選擇某些日子，港航鼓勵市民可再慢慢嘗試選取不同日子，但需留意部分日子並無機票提供，及逗留期限須介乎2至7日之間。

每位年滿12歲的合資格人士只可於同一輪活動贏取1張機票，並需輸入正確個人資料，否則有可能失去兌換資格。

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記者：梁凱婷

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