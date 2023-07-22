【性教育】3歲兒撞破父母「恩愛」後提問 爸爸高EQ回答獲讚好家教

▲ 半夜被孩子偷看到父母的「性事」，3歲兒突然問爸爸：「為什麼趴媽身上？」

父母恩愛纏綿時，被孩子撞見，應怎樣應對？日前，內地搜狐網育兒專欄作家《孕育乖寶寶》分享一個案例，是一對夫妻半夜運動被兒子偷看到，並分享所遇到的尷尬狀況。

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據《孕育乖寶寶》所指，早前朋友帶著3歲兒子一起出來，一群人散步到一半時，3歲的兒子突然大聲詢問：「爸爸，你為什麼昨晚趴在媽媽身上？」房事話題讓現場的成年人頓覺尷尬。

而那位爸爸想了一下後，即跟兒子解釋，「對不起，把你吵醒了，昨天晚上爸爸和媽媽在說悄悄話，沒想到被你發現了，這是大人之間表達感情的方法。」由於說話的語氣溫和且堅定，兒子也覺得自己得到答案了，便再沒有繼續追問細節。

這位EQ高的爸爸，巧妙的答案讓全場笑翻，網民紛紛留言「很可愛也很真實」、「很聰明的爸爸」，有不少人認為有情緒穩定的父母是好事，很多人被孩子當眾說出房事，都會惱羞成怒，大喊著要孩子閉嘴；但有網民建議，更好的做法是可以趁機傳遞孩子正確的性觀念與知識。

《孕育乖寶寶》補充指，以前性無知可能是一件好事，但現在性無知可能使孩子容易受傷害，把握時機教導孩子正確的性知識，才能更好地保護孩子。

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責任編輯︰王明芳