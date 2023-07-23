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【揚威海外】香港唯一代表入圍亞洲內容大奬　蔣家旻憑《美麗戰場》競逐最佳女配角

娛樂 11:48 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

蔣家旻（Angel）憑TVB劇《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪一角入圍亞洲內容大獎（ContentAsia Awards 2023）的最佳女配角。

蔣家旻（Angel）憑TVB劇《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪一角，於今年初奪得今屆《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角，她最近再下一城，入圍亞洲內容大獎（ContentAsia Awards 2023）的最佳女配角，更是今屆唯一一位香港演員獲得提名。

亞洲內容大獎日前公布入圍名單，除了蔣家旻憑《美麗戰場》入圍最佳女配角外，台劇《我願意》的兩名演員柯淑勤和王渝屏、新加坡劇《你的世界我們懂》的白雲、《After Dark》第二季的黃怡靈和《Naam》第二季的Dhivyah Raveen亦會一同競逐獎項。

【上位花旦】蔣家旻被樂小姐點名力捧　棄鄰家女孩變貴婦密密騷Hermès收藏

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葉念琛公布好消息

《美麗戰場》導演葉念琛最近於IG連環發文報喜，公布蔣家旻獲得提名的好消息，更舉辦小慶功賀蔣家旻衝出香港。

他寫道：

好消息來了！🎉🎉🎉恭喜#蔣家旻 憑#美麗戰場 入圍「亞洲內容大奬」#contentasiaawards2023 最佳女配角！是本屆頒獎禮唯一香港演員獲得提名！👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🏆🏆🏆🏆今次 #反骨琪 可謂奸得出色！威到去亞洲！🤣🤣🤣🤣頒獎典禮將在8月24日於泰國曼谷舉行。預祝反骨琪旗開得勝！👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴

（IG截圖）

蔣家旻為入圍感恩

蔣家旻得悉好消息後發文表示：

*

琪人琪事琪到2023年中👀

希望琪蹟延續下去💜感恩#美麗戰場 #反骨琪

#ContentAsiaAwards2023

#TheBestSupportingActress

#Nomination

（IG截圖）

踏上銀行旅途

現年33歲的蔣家旻在2006年名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」，並最終成功入選獲TVB演藝合約，之後她也加入第22期TVB電視藝員訓練班。

在2011年於劇集《天與地》演佘詩曼少年版「葉梓恩」而較為觀眾留此，在2012年在處境劇《愛·回家》演馬子妮成功入屋，可是同時也因為形象太深入民心，之後一段時間揮不掉鄰家女孩形象。

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首奪TVB台慶獎項

到2020年終於憑《反黑路人甲》水姐一角，成功擺脫乖乖女形象，同時該年獲得萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎。

此外，在2020年、2021年分別憑《反黑路人甲》、《換命真相》提名萬千星輝「最佳女配角」獎，可惜都空手而回。

直至今年初，蔣家旻終憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪奪的最佳女配角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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