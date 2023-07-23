【天氣報告】天文台拆解杜蘇芮移動路徑　正面吹襲本港取決於3大關鍵

▲ 天文台拆解杜蘇芮移動路徑，正面吹襲本港取決於3大關鍵。（梁偉榮攝）

位於菲律賓以東海域的低壓區上周五（7月21日）早上增強為熱帶氣旋，並命名為杜蘇芮。預料杜蘇芮會在未來兩三日橫過呂宋以東海域並繼續增強。天文台表示，目前電腦模式集合預報系統顯示杜蘇芮隨後的路徑仍有一定的不確定性。

天文台拆解杜蘇芮移動路徑：

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杜蘇芮將會發生的路徑情境包括（1）較大機會逐漸靠近台灣一帶；而（2）移向廣東東部沿岸及（3）橫過台灣以東海域亦不能排除。

為甚麼模式預測杜蘇芮的路徑會如此不同？天文台解釋，熱帶氣旋的移動受不同天氣系統影響，包括副熱帶高壓脊、西風槽、季風槽等。而這些天氣系統的強度、位置和出現時間的互相配合是影響熱帶氣旋路徑的關鍵（圖二）。

電腦模式會因應最新的氣象數據調整預測，所以模式在每次預報之間都會有差別。由於目前西南季風較之前所預測的強（圖三），同時杜蘇芮的形成的時間比預期遲，加上杜蘇芮實際形成的位置比較早前的模式預測偏東，移動速度較慢，所以模式亦因實際情況調整杜蘇芮的路徑（圖四）。目前綜合實況數據分析和各大電腦模式預測，杜蘇芮會在下周逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

總結而言，杜蘇芮將在未來兩三日橫過呂宋以東海域並逐漸增強。其外圍下沉氣流會在下周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

天文台強調，會繼續密切監察杜蘇芮的路徑、移動速度、強度發展及其對本港天氣的影響，呼籲市民留意天文台最新的天氣資訊。

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責任編輯：陳麗娜