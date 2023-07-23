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【網絡熱話】港男疑當街向女友下跪　網民：港女係港男一手縱成

親子 10:54 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

網上廣傳一張照片，顯示一名男子疑當街向女友下跪。

多年前「14巴港女」引起全城熱話，而最近似有同類型事件發生，再度引發網民關注。多個Facebook群組出現一張照片，顯示一名男子疑當街向女友下跪，女方蹺手狀似憤怒，而男方就顯得較卑微。帖文引起網民關注熱議，除了好奇男子下跪原因，也有不少人認為男子不應下跪。

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今日（23日）多個Facebook群組流傳一張照片，顯示一名男子在斜路上各一名女子下跪，男子雙手放在滕蓋上，狀甚誠懇；女子則蹺起雙手，從型態上看似憤怒。雖然網上未有交代事件起因及事發時間，但已引起網民熱烈討論。

有不少網民認為，男子不應向女友下跪：「男人膝下有黃金，上跪天地下跪父母」、「雙腳跪地係叩拜先人喎」、「港女係港男一手縱成的」也有人好奇男子做錯甚麼：「做錯咩先？」、「點解要咁？」有人就狠批女子是「斯德哥爾摩情人」、「又黎14巴港女」，亦有人表示：「如果要咁，我情願孤獨終老」。

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責任編輯︰王明芳

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