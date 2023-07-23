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【熱到暈】廉航42°C高溫下等維修不開冷氣3小時　乘客呼吸困難熱到暈

健康 12:27 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

廉航42°C高溫下等維修，不開冷氣3小時，乘客呼吸困難熱到暈。

天氣炎熱，而日前一間廉航的一班由西班牙飛往意大利的航班，因等待緊急維修，要求所有乘客留在機艙，卻不開冷氣長達3小時，令有部分乘客在42°C高溫下，熱到呼吸困難，甚至暈倒。

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綜合外國媒體報道，本月19日，一架計劃由西班牙馬拉加飛往意大利米蘭的廉航「瑞安航空」（Ryanair），原定當日上午10點左右起飛，但在起飛前突然發現技術問題，需要緊急維修才可飛行。在飛機已坐滿乘客的情況下，航空公司決定，讓所有人留在飛機上等待。

乘客忍42°C高溫長達3小時

不過，由於修理過程中不能啟動飛機，因此飛機上的冷氣被關閉。但當日氣溫卻高達42°C，在沒有冷氣的狀況下，乘客猶如蒸桑拿一般在密閉的機艙中等待了整整3小時。期間，機組人員沒有安撫乘客或派發飲用水，許多乘客互相搧風，仍熱到呼吸困難、昏倒，甚至引發幽閉症和恐慌症，場面混亂。其中，義大利網紅Marco Ferrero也正是此航班乘客，他將機上狀況錄製並發佈到TikTok，形容「是這輩子最可怕的搭機體驗」：

我無法隨意走動，坐在座位上呼吸困難……

針對疏失，涉事航空公司解釋，維修時未讓乘客下機等待，是為避免拖延太久。不過，由於維修不如預期，航班最終還是無法準時起飛。乘客在等待3小時後被安排離開飛機，救護車也抵達現場救援；所有乘客待航空公司重新安排後才順利出發。據悉，該航班確切延誤時間為10小時。

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責任編輯：羅嘉欣

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