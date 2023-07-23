【藏毒拒查】將軍澳男子拒查撞傷男警　失控自炒揭藏1.5萬元冰毒

▲ 將軍澳男子拒查撞傷男警，失控自炒揭藏1.5萬元冰毒。

將軍澳一輛私家車涉嫌藏毒拒絕警方截查，撞傷一名男警後，加速行駛在單車館外失事撞壆。28歲男司機涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，與受傷警員一併送往將軍澳醫院治理，案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。

昨（22日）晚11時49分，一輛隸屬東九龍總區衝鋒隊的警車巡經尚德邨尚真樓對開，發現一輛私家車駛入巴士線及車上男司機形跡可疑，遂上前調查。惟司機發現有警員行近時突然踩油逃走，私家車左邊倒後鏡撞傷其中一名警員右手，其他警員隨即駕車追截，其間失去私家車蹤影。

警方隨後於寶康路單車館對開發現有一宗交通意外事故，而涉事私家車正是剛才拒查的車輛，警員懷疑涉事私家車逃走時，由尚德邨巴士站左轉駛出唐明街後，在寶康路失控，撞上單車館對開路邊花槽石壆，再衝入單車徑停下，私家車嚴重損毀，男司機身體多處受傷自行落車倒臥地上，被途人發現報案，隨即救護車到場處理。

司機倒臥的位置附近有10多包約26克懷疑冰毒，市值約1.5萬元。男司機通過酒精呼氣測試，涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，現正被扣留調查。受傷男司機及右手受傷的警員一併送院治理，案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：陳麗娜