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【天氣報告】風暴杜蘇芮逐步迫近　本周後期驟雨及狂風雷暴

社會 23:25 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（曾耀輝攝）

天文台拆解杜蘇芮移動路徑，指其正面吹襲本港的概率受3大關鍵影響。至於本地天氣將受高空反氣旋影響，未來一兩日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱。明日及周二最高氣溫達34度，不過本周後期持續驟雨，局部地區有狂風雷暴。

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天文台拆解杜蘇芮移動路徑，指其正面吹襲本港的概率受3大關鍵影響，詳情即看【下一頁】

熱帶氣旋杜蘇芮會在未來兩三日逐步增強並橫過呂宋以東海域，逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。

其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響中國東南沿岸。

上周颱風泰利吹襲本港的情況：

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本港地區今日天氣預測，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，吹微風。展望未來數天持續酷熱，本周中後期驟雨逐漸增多。

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責任編輯：陳麗娜

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