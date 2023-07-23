【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】

▲ 許愿愛女許倚榕（Annise）盡得李麗珍優良遺傳。

音樂人許愿日前受訪，他指離婚後女兒許倚榕（Annise）的撫養權歸媽媽李麗珍所有，不過無損父女關係，二人感情很好。

盡得優良遺傳的星二代許倚榕曾考慮過隨父母腳步入行，但經過多重考慮後決定當KOL。

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許愿談愛女

許愿日前接受電台訪問，他透露跟愛女許倚榕的關係：「同囡囡一直很Close，她童年好多難關要過，都多得蕭芳芳、葉德嫻等幫助，協助我怎教女，讓女兒明白父母為何分開。之後她到加拿大升學，也是我安排。」

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星二代之路

許倚榕獲不少網民愛戴，被封為「最美星二代」，而她亦曾考慮過入行。

作為爸爸，許愿直言：「我很開通，但她媽媽就沒有我般開通，要讓年輕人自己選擇路怎行。」

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現年26歲的許倚榕是昔日性感女神李麗珍和音樂人許愿之女，擁有跟媽媽一樣美麗的外貌令她深得網民歡心，不過她放棄入娛樂圈，且積極經營社交媒體當KOL。

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