  • 32°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】

娛樂 13:32 2023/07/23

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

許愿愛女許倚榕（Annise）盡得李麗珍優良遺傳。

音樂人許愿日前受訪，他指離婚後女兒許倚榕（Annise）的撫養權歸媽媽李麗珍所有，不過無損父女關係，二人感情很好。

盡得優良遺傳的星二代許倚榕曾考慮過隨父母腳步入行，但經過多重考慮後決定當KOL。

【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐

點擊圖片放大
+13
+12

許愿談愛女

許愿日前接受電台訪問，他透露跟愛女許倚榕的關係：「同囡囡一直很Close，她童年好多難關要過，都多得蕭芳芳、葉德嫻等幫助，協助我怎教女，讓女兒明白父母為何分開。之後她到加拿大升學，也是我安排。」

【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】

點擊圖片放大
+8
+7

星二代之路

許倚榕獲不少網民愛戴，被封為「最美星二代」，而她亦曾考慮過入行。

作為爸爸，許愿直言：「我很開通，但她媽媽就沒有我般開通，要讓年輕人自己選擇路怎行。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒

現年26歲的許倚榕是昔日性感女神李麗珍和音樂人許愿之女，擁有跟媽媽一樣美麗的外貌令她深得網民歡心，不過她放棄入娛樂圈，且積極經營社交媒體當KOL。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光　小糯米暴風長高變美少女似楊冪
12:32 2023/07/18
【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光　小糯米暴風長高變美少女似楊冪
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
11:35 2023/07/19
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
16:36 2023/07/19
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐

你可能感興趣

【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光　小糯米暴風長高變美少女似楊冪
12:32 2023/07/18
【星二代】劉愷威10歲女加拿大激罕曝光　小糯米暴風長高變美少女似楊冪
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
11:35 2023/07/19
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
16:36 2023/07/19
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
星二代 娛樂人物職業 KOL 李麗珍 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標