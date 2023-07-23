【AA制情侶】拍拖3年原訂明年結婚　男友抽中機票要求AA制收5千女生心寒

▲ 男友抽中機票，竟要求AA制收5千，女生心寒。

理財概念是否一致，也是選擇終身伴侶的重要條件。日前台灣一名女生在網上發帖，與網民討論，指拍拖3年的男友表示如抽到機票，將會向她索取新台幣2萬元（約港幣5,000元）的旅費，令女事主相當心寒。而她亦透露，二人原訂明年結婚，但其後表示已分手。

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一名女網民日前在網上討論區Dcard以《男友說要跟我AA抽到的機票？》為題發文，指自己早前和男友一起玩遊戲，抽東京來回機票，未料男友卻表示如果自己抽中，到時二人一起去，「算你兩萬（新台幣，約港幣5,000元）就好」，令事主呆住，並反問對方：「哪來的兩萬？」男友然後解釋：

因為這是你拜託我玩的，現在機票＋東京哈利波特的門票大約3萬（新台幣）左右，價格我們一人一半，因為是抽獎抽到的，所以就算你便宜一點。

女生於是傻傻地問：「你有花到錢嗎？」男友卻回應：

是靠我的運氣抽到的啊，而且機票還可以拿來賣錢欸！

聽完男友的理論後，女生即時無言以對。並指自己和男友拍拖3年，但疫情關係長時間是「遠距離戀愛」，而男友在今年6月才跟自己求婚，原訂明年結婚，難以想像對方竟如此小器：

原本想說沒關係，他也對我很好，結果求婚後他越來越誇張，是小氣（器）到我真的有點受不了。

女生更直言，透過今次事件認清男方：「真的是一個抽獎看清一個男人，目前已經打算提分手。」有男網民直接問事主：「我說這種男生就別嫁了...以後家庭生活，水電瓦斯，柴米油鹽，通通都要AA妳累不累啊。順便請問一下保險套有在aa嗎？」而事主其後回應「還真的連保險套都aa....」令更多網民都呼籲事主快分手，而後續事主指自己也真的分手了。

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責任編輯︰王明芳