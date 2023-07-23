【恐怖意外】莫斯科商場熱水管爆裂致4人燙死數十傷　警報失靈半小時才撤離人群

▲ 莫斯科商場熱水管爆裂致4人燙死數十傷，警報失靈半小時才撤離人群。

恐怖意外！俄羅斯莫斯科一間商場日前發生熱水管爆裂事故，沸水瞬間湧入致4人死亡，數十人受傷；然而事發時警報系統失靈，商場人群在半小時後才慌忙撤離。

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綜合外國媒體報道，開業16年、位於俄羅斯莫斯科西部庫圖佐夫大街的購物中心Vremena Goda，在昨日（22日）發生熱水管爆裂事故。滾燙沸水在瞬間淹沒商場地板，蒸氣灌滿商場部分區域。然而意外發生時，商場的警報系統竟然失靈，不僅沒有傳出警報聲，商場内也沒有緊急廣播。

直至事發後30分鐘，商場内員工才發現人們開始慌忙撤離，救難人員也接報趕赴現場救援。據悉，意外導致4人被活活燙死，死者多為商場內一間超市的員工；另有數十人被燙傷送醫。

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事發後，莫斯科市長Sergei Sobyanin向死者家屬表示深切哀悼，並承諾為所有傷患提供醫療援助。當局正就商場公共安全是否有疏漏展開調查。

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責任編輯：羅嘉欣