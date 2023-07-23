  • 32°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖意外】莫斯科商場熱水管爆裂致4人燙死數十傷　警報失靈半小時才撤離人群

健康 14:05 2023/07/23

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

莫斯科商場熱水管爆裂致4人燙死數十傷，警報失靈半小時才撤離人群。

恐怖意外！俄羅斯莫斯科一間商場日前發生熱水管爆裂事故，沸水瞬間湧入致4人死亡，數十人受傷；然而事發時警報系統失靈，商場人群在半小時後才慌忙撤離。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒

綜合外國媒體報道，開業16年、位於俄羅斯莫斯科西部庫圖佐夫大街的購物中心Vremena Goda，在昨日（22日）發生熱水管爆裂事故。滾燙沸水在瞬間淹沒商場地板，蒸氣灌滿商場部分區域。然而意外發生時，商場的警報系統竟然失靈，不僅沒有傳出警報聲，商場内也沒有緊急廣播。

直至事發後30分鐘，商場内員工才發現人們開始慌忙撤離，救難人員也接報趕赴現場救援。據悉，意外導致4人被活活燙死，死者多為商場內一間超市的員工；另有數十人被燙傷送醫。

點擊圖片放大
+3
+2

事發後，莫斯科市長Sergei Sobyanin向死者家屬表示深切哀悼，並承諾為所有傷患提供醫療援助。當局正就商場公共安全是否有疏漏展開調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【醫療事故】男子隆鼻金屬夾插入大腦　致永久性腦損傷不治身亡
12:13 2023/07/21
【醫療事故】男子隆鼻金屬夾插入大腦　致永久性腦損傷不治身亡
【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺　慘遭工友揸割草機輾過壓死
12:11 2023/07/19
【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺　慘遭工友揸割草機輾過壓死
【一氧化碳中毒】火鍋店打邊爐疑通風不良　食客一氧化碳中毒1死3人不適
12:24 2023/07/17
【一氧化碳中毒】火鍋店打邊爐疑通風不良　食客一氧化碳中毒1死3人不適

你可能感興趣

【醫療事故】男子隆鼻金屬夾插入大腦　致永久性腦損傷不治身亡
12:13 2023/07/21
【醫療事故】男子隆鼻金屬夾插入大腦　致永久性腦損傷不治身亡
【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺　慘遭工友揸割草機輾過壓死
12:11 2023/07/19
【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺　慘遭工友揸割草機輾過壓死
【一氧化碳中毒】火鍋店打邊爐疑通風不良　食客一氧化碳中毒1死3人不適
12:24 2023/07/17
【一氧化碳中毒】火鍋店打邊爐疑通風不良　食客一氧化碳中毒1死3人不適
意外事故 網絡熱話 商場 莫斯科

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標
09:00 2023/07/21
【尖子透視】文武雙全考入聖保羅男女中學　全能女生以劍橋讀醫為目標