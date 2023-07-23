【火災慘劇】13歲少年被母反鎖在家讀書　燒書致失火為逃生18樓家中墮亡

▲ 13歲少年被母反鎖在家讀書，其後燒書致失火，為逃生18樓家中墮亡。

內地日前發生一宗令人十分痛心的事件。一名13歲少年被媽媽反鎖在家中讀書，而少年等媽媽出門後，竟在家中燒書引發火警。少年在報警後為了逃生，竟從18樓的房中跳來墜樓身亡。

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據內地媒體《頂端新聞》報道，事發在7月19日，湖南省沅江市一名13歲少年被媽媽鎖在家中，命令他讀書，不讓少年外出。少年的爸爸長期在外工作，而他竟待媽媽出門上班後，在家中燒書，隨後竟在晚上10時多引發火災。

少年為逃生，竟從家中18樓的房間一躍而下，身受重傷，當場身亡。而少年在墜樓前，曾分別致電消防及報警。有鄰居住戶表示，防護欄只有很小的一個窗口，而少年就是從小窗口鑽出來，隨後跳下去。

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有物管工作人員表示，事發後不久，就發現現場停了警車及消防車，少年當時已被蓋上白布，而他的媽媽則泣不成聲。

該社區所屬的瓊湖街道辦事處在7月20日上午回應事故，指目前還在調查中，具體情況暫不便透露，惟表示假如社區有消防安全隱患問題，會通過物業向業主說明。而消防人員亦表示正在進行調查，呼籲家長勿把孩子獨留在家中。

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責任編輯︰王明芳