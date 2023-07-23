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【過渡房屋】首個港島組屋今起接受申請　103個單位最快第4季入伙

社會 14:05 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

首個港島組屋今起接受申請，103個單位最快第4季入伙。（陳靜儀攝）

全港首個位於港島區的組裝合成過渡性房屋項目「喜越」詳情，即日起接受申請，提供103個1至2人的單位，最快今年第4季入伙。

位於柴灣常安街的「喜越」，單幢樓高4層，合共提供103個單位，包括102個實用面積為169呎的1至2人家庭單位及1個實用面積328呎的無障礙單位，人均居住面積不低於公屋標準的75平方呎。

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項目主要招募對象為1至2人家庭，包括輪候公屋滿3年或以下，但有迫切需要的基層人士，例如居於劏房、板房、床位、寮屋或其他環境惡劣居所的人士優先。

項目由港府撥款5,665萬港元、香港社區組織協會（SoCo）興建及營運，樓宇距離柴灣港鐵站約15分鐘路程，步行至巴士站約5分鐘，路線途經灣仔、北角、深水埗等；附近有街市、公園、民生商鋪等。

每個單位設獨立水電錶並設獨立廁所及開放式煮食空間；附有特大窗戶、衣架、熱水爐、已鋪設地板等基本裝修及安全設備。

項目提供最少3年租住期。綜援家庭收取租金津貼上限；非綜援家庭以25%家庭平均收入訂租並設上下限。豁免收取管理費，並已包含公共空間清潔及保安服務。項目亦設有公共活動室、戶外休憩空間等。

社協今（23日）表示，東區基層承受沉重的住屋壓力，該區劏房呎租中位數屬全港最高，達52港元，遠高於全港中位數的42.4港元。為推動實踐基層住屋尊嚴，項目參考社會及國際有關「適切居所」的指標，並融入在其設計中，項目不單交通便利且周邊配套齊全，單位亦具備基本設備。

劏房戶李女士指，現時一家四口每月以超過8,000元，租住在140呎的北角劏房，指自己因要全職照顧患有智障的12歲女兒，全家僅靠丈夫每月1.4萬元的薪金過活，希望入住過渡性房屋後減輕經濟負擔。

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