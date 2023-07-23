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【被傳離巢】效力17年張頴康被指離開TVB　三孩之父獲太太麥雅緻支持任何決定

娛樂 16:20 2023/07/23

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張頴康談及離巢TVB的傳聞。

加入TVB 17年的張頴康近日傳出離巢消息，張頴康太太麥雅緻表示會支持對方的決定，一度令外界以為張頴康會離開TVB。

張頴康昨天（22日）接受傳媒訪問時，直言早於數個月前已跟TVB續約，並指傳言曾令公司誤會他想離巢。

【傳不續約】張頴康明年底約滿TVB傳離巢　麥雅緻支持丈夫向外闖：見吓個世界

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張頴康被誤傳離巢

為TVB效力17年的張頴康於上月亦傳出不續約的消息，太太麥雅緻日前受訪時公開支持丈夫的決定。

她又隔空向老公示愛：「喺我心裏面佢好值得呢個位，但每個人際遇唔同，唔會同一個模式。」

有指張頴康不續約的原因，是眼見被不少年輕後輩爬頭，但自己多年來徘徊二線，未能更上一層樓當男一，因此打算在明年底約滿後離開。

他有份參演的新劇《逆天奇案2》仍在拍攝當中，而《妳不是她》亦尚未播出。

【法言人】張頴康村屋內部曝光　客廳寬敞兩張大梳化巨型花園放游泳池

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為麥雅緻言論解釋

張頴康為傳言解畫並表示不明白為何會出現離巢的傳聞，被問及有否向公司提出要求時，他問：「我有咩資格開條件？公司不斷畀機會我。」

至於太太的言論令外界認為他未有續約，張頴康解釋：「佢想講係點都會支持我。」

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張頴康 娛樂人物職業 TVB 電視劇 演員 娛樂機構 娛樂行業

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