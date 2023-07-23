【粉嶺高球場】李家超：司法覆核是針對環評報告　收地工作將繼續進行

▲ 特首李家超。（資料圖片）

香港哥爾夫球會日前就粉嶺高爾夫球場用地環評報告提出司法覆核申請。行政長官李家超表示，不會評論有關司法覆核的實際情況，但強調收回香港哥爾夫球會32公頃土地的工作，將繼續進行，因司法覆核是針對環評報告。



李家超今日上午率團出發前赴新加坡、印尼和馬來西亞三國訪問前，在香港國際機場會見傳媒表示，會繼續進行，收回香港哥爾夫球會32公頃土地的工作，因收地不是司法覆核的要點，司法覆核是針對環評報告。他稱，這件事已進入了法定程序，政府認為最適合是按照法定程序去處理這件事。司法覆核方面，會由法庭處理。

李家超批評遺棄兒童行為非常不應該

一名12歲男童昨日在油麻地被親人遺棄。李家超批評，非常不應該，不可以容許這些事發生。他稱，現時政府正在兩方面做事，第一，循着在遺棄兒童方面，看看孩子的父母是否需要負上法律責任，警方已經進行工作，亦希望孩子的父母會接回他們遺棄的兒童。他續指，是照顧好兒童的身心健康同樣重要，社會福利署已經安排他由兒童及青少年院去照顧他的身心健康，亦已安排到少年法庭申請保護兒童令。暫時來說，該兒童的的身體健康情況是可以。

另外，李家超一連7日率團出訪新加坡、印尼和馬來西亞三個東盟成員國。他指，將會與當地領導人會面，亦會考察企業和設施，會介紹香港的現實情況、發展潛能，並介紹香港商機，並希爭取東盟國家支持香港加入RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》），因為香港加入RCEP對自身當然有幫助，亦可向RCEP作出貢獻。

李家超一行，除了政府的五位司局長外，亦有30位社會各界的領袖代表一起出發，來自金融、投資、工商界、創新科技、運輸物流、法律界等。

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責任編輯：區綽彥