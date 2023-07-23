【不倫戀】被爆出軌後結束13年夫妻關係　廣末涼子宣布與Candle June離婚

▲ 日本女星廣末涼子宣布離婚。

日本女星廣末涼子被爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，成日本以至香港、台灣等地的熱話。

廣末涼子日前承認偷食並無限期停止演藝工作，如今她透過所屬經理人公司發聲明，宣佈跟丈夫Candle June離婚。

【不倫戀】暗示廣末涼子丈夫向周刊洩密 鳥羽周作表明：不會跟他道歉

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

廣末涼子宣布離婚

廣末涼子被爆偷食後，遭公司「無限期活動休止處分」，其丈夫Candle June召開記者會為太太陷入不倫戀致歉，又聲淚俱下指廣末是好太太、好媽媽，後悔沒阻止太太做錯事，曾想跟她破鏡重圓。

【不倫戀】鳥羽周作獲佐佐木希出軌老公鼓勵 直言想與廣末涼子繼續走下去

最新影片推介：

事件發生後，廣末涼子透過公司表示：「雖然這是私事，但我和丈夫經討論後同意離婚，並提交了離婚申請。我很擔心這個私人問題會再次引起關注，曾對是否公開離婚決定而很猶豫。但為了讓事件得到解決，且不再成為廣大焦點，我決定透過這次聲明來告知大家。」

廣末涼子和Candle June正式結束13年夫妻關係。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R