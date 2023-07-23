【遺棄男童】雙非童被遺棄廣華醫院　消息指母親初步願接回兒子

▲ 被遺棄的男童陳泓儒。

12歲雙非男童陳泓儒日前被母親遺棄在廣華醫院，據了解，警方已聯絡到男童母親，她正身處內地，初步表示願意來港接回兒子，但未有確實日期。

消息指，男童上周二(18日)隨母由江西乘高鐵來港，入住油麻地一間賓館，至周五(21日)清晨，母親帶男童到廣華醫院求診，聲稱男童腹瀉及咳嗽，並讓他獨自在醫院接受治療。據知母親曾指示兒子，看完醫生便告知護士自己母親被遺棄。

事件引起全城關注，行政長官李家超亦批評父母做法不當，強調照顧兒童是父母責任。他稱政府會循著遺棄兒童方面是否需付上法律責任，而警方已朝這方面工作。

防止虐待兒童會：可以侵害人身罪檢控 惟需符合兒童最佳利益

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，當局可以以侵害人身罪檢控母親，不過檢控需要視乎是否符合兒童的最佳利益為依歸。

黃翠玲向TOPick表示，目前首要是確保兒童安全，並有住宿照顧提供。她表示，暫難以判斷家長遺棄兒童的原因，需要由社工判斷兒童是否對家長的信心、以及給予家長適當的家庭照顧訓練。她指，遺棄兒童個案最終需以家庭團聚為目標，不過需要選擇合適時機。

她表示，過往亦有雙非兒童被遺棄的個案，部分的原因可能是家長沒有居留權，但不懂得求助。她指，目前本港有綜合家庭服務中心協助家長，以便子女於本港就學，亦認為兩地可以加強雙非兒童照顧需要的協作。

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