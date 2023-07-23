【恐怖情人】躁夫疑妻出軌開房　當街桶死老婆姦夫怒吼：你活該

▲ 躁夫疑妻出軌開房，當街桶死老婆及姦夫。

伴侶出軌竟招致殺身之禍。內地一名39歲男子日前懷疑妻子與人有染，竟尾隨太太及姦夫，並當街用利刀將二人捅傷，事後男子對著受傷的妻子大叫「你活該」，二人其後傷重不治，行凶的男子亦被警方制服。

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事發在上周四（20日），據山西太原市公安局萬柏林分局通報，在當晚近10時許，一名39歲男子在太原千鋒南路一個屋苑附近，將其37歲妻子趙某娥，以及另一名37歲男子張某濤捅傷，二人送院後證實不治。

根據網上流傳的案發影片顯示，一名男子情緒激動地一邊揮刀大罵「你活該」，又大叫「老子也不活了」現場有另一名男子勸行凶者先冷靜，惟對方未有理會，更繼續說「我已經毀了」。

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經警方初步調查，劉某供稱，自己懷疑妻子趙某娥與張某濤有不正當關係，並疑似開房，於是便尾隨二人至千峰南路，並將他們捅傷致死。目前案件正在進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣