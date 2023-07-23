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【肢體衝突】冰球U18港隊與泰國隊賽後爆衝突　港協要求冰協下月20日前交報告

社會 16:09 2023/07/23

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雙方球員懷疑發生肢體衝突。(網上圖片)

香港冰球代表隊再鬧出風波，男子冰球U18青年隊上周四(20日)在泰國出席邀請賽，賽後與東道主泰國的球員發生肢體衝突。港協暨奧委會已要求冰協下月20日或之前提交詳細報告，交代懲處及改善措施。冰總則指，衝突中無人受傷，強調雙方涉事球員將接受懲處及警告。

上周四泰國對香港的U18賽事，由泰國以3比0勝出，賽後黃衫的港隊與泰國球員握手，期間雙方發生衝突。網上影片所見，雙方互相揮拳及推撞，有人在衝突中摔倒，頭盔及冰棍等散落一地，裁判及工作人員曾試圖制止但無果。

冰總表示，衝突中無人受傷，正了解事件經過，雙方的涉事球員將接受懲處及警告，又說一向重視球員紀律，球員必須學懂管理情緒，類似事件不能再發生。港協暨奧委會已要求冰協下月20日或之前提交詳細報告，交代懲處及改善措施。

港協暨奧委會會長霍震霆今日(23日)出求活動後指，香港運動員除了要為港爭光之外，亦強調體育精神，有個別問題發生一定要檢討。

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