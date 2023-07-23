【家電安全】19歲女子為閨蜜慶生　雙雙中毒身亡伏屍家中

▲ 19歲女偷出門替閨蜜慶生，1疏忽致一氧化碳中毒雙亡。

小心家電安全！日前，台灣一名19歲女生偷偷出門幫閨蜜慶祝生日，不料二人因1個疏忽導致一氧化碳中毒雙亡，父隔日接女兒死訊崩潰。

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綜合台灣媒體報道，桃園市龜山區一座社區大樓内，在本月21日清晨5時許被曝有2名女子身亡。據悉，單位發生一氧化碳中毒意外，死者包括住在屋內的21歲陳姓女子，以及從嘉義北上來訪的19歲郭姓女子。

據郭女父親沉痛表示，女兒與陳女是網友，認識已2至3年，關係非常好，女兒平常會帶陳女到家裡過夜，有時也會去對方家裡玩。但這一次卻沒事前報備，後來才得知女兒在事發前一日偷偷出門替陳女慶生；沒想到會發生這樣的意外。郭父忍淚稱，陳女家屬已道歉，雙方後續再談賠償事宜。

沒關熱水器致一氧化碳中毒

桃園地檢署率法醫驗證後，初步認為2名死者均為一氧化碳中毒身亡。根據案發現場環境，事發住戶陽台窗戶為半開狀態，無加裝強制排氣管，加上晾有衣物導致通風不良；而二女的房間冷氣也正好裝置在通風不良的陽台上。

因此，判斷是陽台熱水器疑似未關閉燃燒一整夜後產生一氧化碳，經冷氣吹進房間裡，導致二女雙雙中毒身亡，甚至還影響上層住戶，令該戶鄭姓女子被發現時意識不清，但所幸無生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣