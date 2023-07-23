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【火警】慈雲山慈樂邨4姊妹因樓宇糾紛釀衝突　單位起火一人中刀重傷

社會 16:14 2023/07/23

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慈雲山慈樂邨單位起火，釀4傷其中一人有刀傷。（黃傑偉攝）

慈雲山慈樂邨發生火警。警方今午（23日）約3時半接獲多人報案，指慈樂邨樂信樓一個單位起火，造成4傷，當中一人有刀傷。消防接報到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊，30分鐘後將火救熄。約50名居民自行疏散至地下安全位置。

警方接報現場有人持刀，於是由持盾牌警員上樓，警員在起火樓層發現4名女傷者。警方指，4人是姊妹，因樓宇問題出現糾紛，其中大家姐亦是單位女戶主用刀傷害其中一個妹妹，受刀傷傷者需要於深切治療部接受治療。警方拘捕傷人女戶主傷人罪。警方指，未有資料顯示4人有精神病紀錄，重案已接手調查，個案亦已交由社署跟進。

消防指，4人皮膚大面積二級燒傷，有生命危險，其中一人腹部受刀傷。消防處於現場為傷者進行即場救援後，送至伊利沙伯醫院。消防指，火警現場嚴重燒毀，其他單位未受波及，仍然調查火警成因。

現場消息指，女事主情緒激動持刀，糾纏期間單位突然起火，有居民指，女子當時上身著火所以脫去上衣僅穿內衣。

 

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責任編輯：陳麗娜

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罪案 慈雲山 燒傷

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