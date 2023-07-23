【中大校董會】中大三校董發起網上聯署　倡減立法會議員席位至2席

▲ 中大。（資料圖片）

中大校友評議會選任校董楊于銘與另外兩名中大校董林偉雄和香樹輝昨日發起聯署，希望社會各界支持「重組中大校董會的多方共贏方案」，內容包括議員席位及校友評議會代表席位都由3席減至2席。

楊于銘在文中就重組校董會提出建議，以2016年的改革方案為基礎，例如由大學監督（特首）委任的校董席位維持目前的6席，當中包括大學校董會主席、副主席及司庫。另外，聘任校長及常務副校長須得校董會同意及投票通過，所得票數由目前的簡單多數，即校董會成員的51%增至三分之二。

聘任設高門檻不利大學招攬人員

方案又提及，3名立法會議員建議校長及常務副校長須經校董會4分之3成員投票通過方可聘任，但這並非本港絕大部分大學的機制，如果聘任校長及常務副校長設下不必要的高門檻，將不利於招攬優秀的大學管理人員，進而造成負面影響。

聯署文中指，中大校董會先後於2009年及2016年提出重組校董會的方案，於本年初就重組校董會事宜舉行諮詢會，結論是2016年重組校董會的方案仍然合適。

立法會有關改革中大校董會的私人條例草案委員會日前召開首次開議。法案委員會主席梁美芬決定不設公聽會，僅設書面收集意見，歡迎團體和市民正式提供意見，並給予10日時間。梁美芬稱因很多人對中大管理層有意見，不清楚公聽會會否演變成人身攻擊。

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責任編輯：戴朗希