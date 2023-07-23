【樓宇復修】升降機維修不便殘疾人士　市建局提供臨時安置居所

▲ 安置大廈的升降機具有無障礙設計，方便梁女士的電動輪椅進出。（市建局圖片）

市建局2019年與政府合作推出「優化升降機資助計劃」，市建局行政總監韋志成今日（23日）在網誌指，市建局在2019年和2020年先後推出兩輪申請，合共收到約2,000份申請，涉及約8,200部升降機。

然而，部分大廈只有一部升降機運作，或大廈內每樓層只有一部升降機能抵達的情況，對居民出入將會造成不便。為此，市建局夥拍東華三院統籌及提供人性化、一站式的社區支援和免費外展服務，涵蓋出行、復康、社交以至送遞膳食和日用品等不同需要。

為照顧受影響居民的出行以至日常起居，政府預留約2.88億元的撥款予市建局，在籌劃優化升降機計劃時，推展以「地區為本」的社區支援和外展服務。

韋志成舉例指，患有肌肉萎縮症的梁女士與丈夫居於旺角一幢40年樓齡、樓高26層大廈內一個高層單位，大廈內有兩部升降機，但每層只有一部升降機可以抵達。

該幢大廈的升降機，近年因零件老化，不時發生故障。為此，大廈早前獲批參與優化升降機計劃，法團亦已按程序完成招標，並委聘承辦商分階段更換升降機工程。

經外展隊評估，梁女士使用的電動輪椅重達300磅，無法用樓梯機協助她上落；而她亦嘗試物色酒店或服務式住宅的無障礙房間，但遇到不同的困難，包括房間面積較細，無法讓電動輪椅出入、單位租金太高，超出其負擔能力等。

經市建局和外展隊協調，我們在理解梁女士的情況後，並因應旺角豉油街安置大廈的升降機具有無障礙設計，便決定安排一個面積較大、可供四人居住的單位，讓她和丈夫2人在8月底入住，作為其大廈升降機在工程期間的臨時居所。

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記者：陳梓蔚