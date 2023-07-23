【疏忽照顧】被遺留56℃高溫車廂5小時　10個月大女嬰嘴唇發紫活活熱死

▲ 被遺留56℃高溫車廂5小時，美國一名10個月大女嬰嘴唇發紫、活活熱死。

天氣持續酷熱，美國佛羅里達州日前就發生一宗聞者傷心的意外。一名10個月大的女嬰被保母遺留在車上至少5個小時，其後媽媽打算接孩子回家時才發現。當日戶外氣溫為36.6℃，估計車內溫度直達56℃。嬰兒被送院搶救後，最終不治身亡，目前保母因嚴重過失殺人罪被拘捕。

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綜合外媒報道，事發在當地時間19日的佛羅里達州貝克郡，當日上午8時許，46歲保母Rhonda Jewell在上午8時左右，接走10個月大的涉事女嬰，其後又開車到另一戶家庭，照顧另外3名孩童。

然而，她落車時卻沒有把嬰兒抱下車，她表示當時她看到女嬰睡著，於是就決定先入屋，與其他孩子互動，卻把女嬰完全忘記了，於是女嬰就被留在車上。

直到當日下午1時，女嬰的媽媽前來接孩子時，才發現孩子被留在車上。女嬰當時的嘴唇已發紫，沒有呼吸心跳， 急救人員趕到現場時，發現女嬰皮膚摸起來很燙，而女嬰經送院搶救後不治。醫護人員表示，女嬰到院時體溫高達攝氏43.3℃，已是醫院溫度計可測量的最高溫。

涉事保母現被控以過失殺人罪，在交保釋金後獲釋。專家推測，當日車內未開冷氣，溫度可高達至少攝氏56℃。

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責任編輯︰王明芳