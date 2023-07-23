【網絡熱話】男同事長太帥　遭3女灌醉帶到旅館險被性侵

▲ 男同事太靚仔，慘遭3女灌醉帶到旅館圖性侵。

男生也要好好保護自己！浙江杭州日前發生一宗性侵未遂案，一名男子因長得太帥，竟被3名女同事輪流灌醉，欲帶到旅館性侵。

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該宗事件在微博上發酵，據悉，一名張姓男子因長得太帥，被3名女同事輪流灌醉，並準備帶到旅館性侵。3名女子將張男帶上的士，途中討論稍後所需用品，要求司機先到藥局，一行人購買「藍色小藥丸」後再前往旅館。

3名女子一路上的談論令司機生疑，於是將一行人送達旅館後便立即報警。待警察到達旅館，破門時發現張男已被3名女子脫光衣服，正在擦洗身體；所幸還未有進一步侵犯。警方立即逮捕涉案人，判以拘留和罰款。而3名女子事後坦言更令警方無言以對：

他長得太帥了，我們沒忍住。

案件真相逆轉

正當消息在網上引起熱議時，卻有知情者揭發事件真相，表示事件其實發生在2018年，一名男子因長得太帥而被3名喝醉的女子看上，出手硬將男子拖上車。雙方在扭打之下，男子獲酒吧職員幫助得以脫身。警方到場後對女子犯案理由感到無奈，同時將4人全部拘留，並非只是處罰3名好色女子。

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責任編輯：羅嘉欣